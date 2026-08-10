Mantienen alerta por mar de fondo en costas de 6 estados del país; oleaje alcanzará 2 metros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de mar de fondo en las costas de Colima, con oleaje de entre uno y dos metros de altura, condición que también se presentará en los litorales de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido este lunes 10 de agosto por el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno forma parte de las condiciones previstas para el litoral del Pacífico mexicano y representa un factor de riesgo para quienes realizan actividades en el mar y zonas de playa.

El pronóstico oficial señala que, durante este día, se mantendrán condiciones de oleaje elevado en las costas del Pacífico, mientras que el pronóstico extendido contempla que el mar de fondo podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas durante los próximos días.

El fenómeno se presenta de manera paralela a un escenario de inestabilidad atmosférica que favorecerá lluvias en distintas zonas del occidente y sur del país. Cuartoscuro

El fenómeno se presenta de manera paralela a un escenario de inestabilidad atmosférica que favorecerá lluvias en distintas zonas del occidente y sur del país. Para Colima, el SMN pronostica lluvias fuertes con acumulados de 25 a 50 milímetros, mientras que en Jalisco y Michoacán se esperan lluvias de mayor intensidad.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil, particularmente a quienes acudan a playas, practiquen pesca, navegación u otras actividades marítimas.

El SMN también advierte que las condiciones de oleaje pueden representar un riesgo para bañistas y embarcaciones menores, por lo que se recomienda extremar precauciones y evitar ingresar al mar cuando las autoridades locales así lo determinen.

El pronóstico meteorológico continuará bajo vigilancia, debido a que durante los próximos días persistirán lluvias y condiciones de mar de fondo en buena parte del litoral del Pacífico mexicano.