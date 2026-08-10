Papa León XIV recibirá expediente con nombres y rostros de víctimas de la violencia en México

El papa León XIV y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conocerán los rostros y nombres de quienes han padecido la violencia en México: niños, jóvenes, periodistas, sacerdotes y personas desaparecidas.

La iniciativa surgió durante el encuentro que sostuvieron la semana pasada el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, con integrantes del Diálogo Nacional por la Paz, luego de que el representante del papa León XIV planteó un solo cuestionamiento a los laicos y religiosos en toda la reunión: “¿quiénes son las víctimas de la violencia?”, tal como lo dio a conocer grupo Imagen el cinco de agosto de este año.

El documento será construido para que las víctimas de la violencia y personas desaparecidas no sean consideradas una cifra o queden en el olvido.

“Para que el papa León XIV conozca esos rostros, el Diálogo Nacional por la Paz le hará llegar las fotografías de las personas desaparecidas en México, así como un listado de los periodistas y los sacerdotes asesinados en los últimos años. No son cifras: son nombres. Y nombrarlos es el primer paso para encontrarlos y para que su sacrificio no quede en el olvido”, anunció este lunes el Diálogo Nacional por la Paz, asociación civil integrada por la iglesia católica, laicos, empresarios, académicos y expertos dedicados en los últimos 50 meses a estudiar las causas de la violencia en México y a construir metodologías para paz en donde el tejido social se ha roto.

La construcción del memorial de víctimas que llegará a las manos del Sumo Pontífice y a la ONU echará mano de las propias familias que han conocido el dolor de no saber qué pasó con su ser querido.

Con ese propósito, el Diálogo Nacional por la Paz solicitó a todos los colectivos de familias buscadoras en el país y a toda la sociedad mexicana hacer llegar en los próximos días los nombres y fotografías de las personas desaparecidas al correo electrónico comunidad@dialogonacionalporlapaz.org.mx.

“Convocamos a colectivos, familias buscadoras, medios de comunicación, comunidades de fe y a la sociedad mexicana a sumar esos nombres y esas fotografías (y si lo consideran, el colectivo al que pertenecen) antes del 30 de agosto, escribiendo a comunidad@dialogonacionalporlapaz.org.mx. Con ellos se construirá un documento que será entregado al Papa León XIV y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y publicado en el sitio web y en las redes sociales del DNP”, abundó la comunicación difundida este lunes.

La fecha límite de envío será el 30 de agosto de este año, al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Las personas podrán enviar a la dirección de correo que se proporcionó la información de sus familiares y también a las redes sociales del Diálogo Nacional por la Paz en una jornada que se denominará Una Jornada, Mil Voces.

Con presencia en más de 30 mil comunidades de México, el Diálogo Nacional por la Paz remarcó que “la herida más profunda de nuestro país tiene nombre y rostro” y que “construir la paz pasa por encontrarlos a todos”.¿Quiénes son las víctimas de la violencia en México?, preguntó el cardenal Pietro Parolin

El cinco de agosto pasado, en la sala de obispos de la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el jefe de la diplomacia vaticana hizo una sola pregunta a quienes asistieron al encuentro de más de 2 horas: ¿quiénes son las víctimas de la violencia?

La contestación a Parolin de parte de religiosos, civiles, expertos, autoridades y religiosas —aunque dolorosa— enlistó a la población más afectada.

“La respuesta duele: son los niños que quedaron sin madre o sin padre, asesinados o desaparecidos. Son los jóvenes arrancados de sus familias por el reclutamiento forzado. Las familias que buscan de la mano de laicos, religiosas y religiosos. Son los periodistas que arriesgan la vida por decir la verdad, los migrantes, los defensores de derechos humanos. Son los sacerdotes que no abandonan los territorios del país”, detalló el comunicado del Diálogo Nacional por la Paz.