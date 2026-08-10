Última Hora Impreso de hoy

Sheinbaum acudirá a leer a escuelas; lanza el "ABC de las emociones"

La presidenta Claudia Sheinbaum acudirá personalmente a las escuelas al menos una vez al mes para leer con los estudiantes.

Por: Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum hablando en la Conferencia del Pueblo sobre la estrategia de lectura El ABC de las emociones.
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia en la que detalló la nueva estrategia de lectura para el ciclo escolar 2026-2027.Cuartoscuro

Una vez que comience el ciclo escolar 2026-2027 en las escuelas públicas se iniciará una estrategia de lectura entre los alumnos de nivel secundaria en la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudirá personalmente a leer ante los alumnos de las escuelas.

La estrategia se denominará el “ABC de las emociones” y se espera que el lunes sea un día dedicado al rescate de la lectura y a la toma de conciencia de los daños a largo plazo que genera la adicción al uso de las plataformas digitales, las redes sociales, y el llamado “scroll”.

“Ya se escogieron los textos, para poder leer sobre distintos temas a las y a los jóvenes. También voy a ir yo a leer eh los lunes, quizás no todos, pero sí por lo menos una vez al mes para poder ir a compartir la lectura con niñas, niños, jóvenes”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

La estrategia se suma a la discusión planteada por la propia presidenta sobre los efectos nocivos que tienen el uso de las redes sociales durante las clases.

“Estamos proponiendo que un día a la semana, los lunes, haya un espacio donde maestras y maestros puedan hablar con sus alumnos, particularmente en tercero de secundaria y en media superior, de lo que llamamos el ABC de las emociones.

Orientar a los jóvenes de cuáles son los impactos del uso excesivo de las plataformas digitales y cómo reorientar la lectura. Acompañado de ello, el objetivo es que servidores públicos vayan a las escuelas, a todas las escuelas a leer”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo puntualizó que la estrategia ya está diseñada y que ella personalmente asumirá la tarea de acudir un día al mes a una escuela para leer ante los estudiantes.

Se estima que un estudiante recibe al menos una notificación cada cuatro minutos, y quien la revisa y realiza alguna acción en torno a ella, tarda hasta 20 minutos en volver a concentrarse en la clase.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 10 de agosto de 2026. #conferenciapresidenta #claudiasheinbaum #sheinbaum #mañaneradelpueblo
Reproducir

Temas: