Sheinbaum acudirá a leer a escuelas; lanza el "ABC de las emociones"

Una vez que comience el ciclo escolar 2026-2027 en las escuelas públicas se iniciará una estrategia de lectura entre los alumnos de nivel secundaria en la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudirá personalmente a leer ante los alumnos de las escuelas.

La estrategia se denominará el “ABC de las emociones” y se espera que el lunes sea un día dedicado al rescate de la lectura y a la toma de conciencia de los daños a largo plazo que genera la adicción al uso de las plataformas digitales, las redes sociales, y el llamado “scroll”.

“Ya se escogieron los textos, para poder leer sobre distintos temas a las y a los jóvenes. También voy a ir yo a leer eh los lunes, quizás no todos, pero sí por lo menos una vez al mes para poder ir a compartir la lectura con niñas, niños, jóvenes”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

La estrategia se suma a la discusión planteada por la propia presidenta sobre los efectos nocivos que tienen el uso de las redes sociales durante las clases.

“Estamos proponiendo que un día a la semana, los lunes, haya un espacio donde maestras y maestros puedan hablar con sus alumnos, particularmente en tercero de secundaria y en media superior, de lo que llamamos el ABC de las emociones.

“Orientar a los jóvenes de cuáles son los impactos del uso excesivo de las plataformas digitales y cómo reorientar la lectura. Acompañado de ello, el objetivo es que servidores públicos vayan a las escuelas, a todas las escuelas a leer”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo puntualizó que la estrategia ya está diseñada y que ella personalmente asumirá la tarea de acudir un día al mes a una escuela para leer ante los estudiantes.

Se estima que un estudiante recibe al menos una notificación cada cuatro minutos, y quien la revisa y realiza alguna acción en torno a ella, tarda hasta 20 minutos en volver a concentrarse en la clase.