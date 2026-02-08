Sismo de 5.7 activa la Alerta Sísmica 

Un sismo de magnitud 5.7 activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México (CDMX) la tarde de este domingo, sin embargo, no se reportó percepción en gran parte de la capital.

El epicentro del sismo fue en Puerto Escondido, Oaxaca, y sucedió a las 15:42:10 horas con una profundidad de 17 kilómetros.

Activan protocolos en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX inició los protocolos en la capital tras el sismo.

Además se puso en contacto con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las 16 alcaldías.

Hasta el momento las autoridades de la CDMX no reportan afectaciones ni personas heridas.

Oaxaca tampoco reporta daños

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca también activó los protocolos de evaluación y monitoreo tras el sismo.

Hasta el momento tampoco se reportan daños en el estado de Oaxaca.

Sismos más 'letales' para la CDMX en los últimos años

Hay varios sismos que han hecho gran daño a la CDMX en los últimos años, aquí te recordamos cuáles fueron.

19 de septiembre de 1985: un devastador terremoto de 8.1 con epicentro en la costa del Pacífico sacudió a gran parte del país y dejó en ruinas una amplia zona de la CDMX. Más de 10,000 personas murieron, la gran mayoría en la capital.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 demostró que la letalidad de los movimientos telúricos no solo se debe a la magnitud, sino también a la cercanía del epicentro.

A pesar de que fue de 7.1, la cercanía con Morelos, el epicentro, ocasionó daños severos y muertes en la capital.

El sismo más fuerte en México se registró en Oaxaca en 1787

El 28 de marzo de 1787 se registró el sismo más fuerte en la historia de la nación, el cual tuvo una magnitud de 8.6.

Tuvo epicentro en las costas de Oaxaca, de acuerdo a documentos que dieron cuenta del temblor que provocó también un devastador tsunami.

