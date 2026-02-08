Cae mujer en Guanajuato implicada en asesinato de policías de Morelos

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Morelos en coordinación con sus homólogos del estado de Guanajuato, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Zaira Citlali “N”, requerida por la autoridad judicial como supuesta responsable de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra de dos policías de Cuautla.

En relación con los hechos, el 9 de junio del 2024, los policías recibieron el reporte ciudadano de que en calles de la colonia Revolución del municipio referido, circulaba de manera sospechosa una camioneta Xtrail, en cuyo asiento del copiloto viajaba una mujer.

Los uniformados acudieron al reporte a bordo de una patrulla, ubicaron la camioneta, le marcaron el alto al conductor y una vez que se detuvo, se estacionaron detrás de ellos, luego, dos oficiales descendieron de la unidad para dirigirse al vehículo.

Al aproximarse, de ella descendieron varias personas, quienes sacaron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, luego abordaron la camioneta y huyeron, mientras que uno de los policías perdió la vida en el lugar y el otro resultó herido.

Zaira Citlali fue detenida en Guanajuato

Como resultado de las investigaciones, la AIC logró identificar a Zaira Citlali “N” como presunta partícipe de los delitos.

Una vez que el Ministerio Público especializado en la investigación del delito de homicidio solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, se conoció que ella había huido de la entidad, luego, las pesquisas arrojaron que se estableció en Guanajuato por lo que se solicitó la colaboración de las autoridades de aquella entidad, lográndose así la ejecución del mandato judicial.

Al ser asegurada, la AIC la trasladó a Morelos y enseguida la puso a disposición del juez que la requirió.

En las próximas horas Zaira Citlali “N” comparecerá ante la autoridad para el desahogo de su audiencia inicial.

JCS