Sinaloa registra 2.6 millones de turistas y ocupación del 84% en semana santa

Sinaloa logró ingresos superiores a los tres mil 648 millones de pesos en esta Semana Santa, por la visita de de al menos 2.6 millones de turistas nacionles y extranjeros, que ocuparon el 84% de la oferta hotelera, informó la secretaria de Turismo del estado, Mireya Sosa Osuna.

“En Sinaloa cerramos esta Semana Santa con extraordinarios resultados. En Mazatlán registramos una ocupación hotelera de 86%, con una afluencia de 625 mil personas y una derrama económica de mil 819 millones de pesos. A nivel estatal alcanzamos 84% de ocupación hotelera, con más de 2.6 millones de turistas y una derrama superior a los tres mil 648 millones de pesos”, destacó la funcionaria estatal.

Mireya Sosa Osuna añadió que este logro fue “gracias a la coordinación interinstitucional, así como la invaluable labor de los 14 mil 906 elementos que han sido parte del operativo”, el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado a Sinaloa y al trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya.

Reconoció a toda la cadena de valor del sector turístico, cuyo esfuerzo fue clave para brindar experiencias de calidad; así como a las y los turistas y visitantes por seguir eligiendo las playas, nuestros, Pueblos Mágicos y cada uno de los destinos que hacen único a Sinaloa.