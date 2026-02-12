Se registran enfrentamientos en dos municipios de Sinaloa; lanzan bombas con drones

Enfrentamientos entre civiles armados y autoridades se registraron este jueves en zonas rurales de los municipios de Elota y Escuinapa, al sur del estado de Sinaloa; los habitantes reportaron la caída de bombas de fabricación casera lanzadas con drones.

El primer reporte se generó en las inmediaciones de la comunidad de Tecualilla, perteneciente al municipio de Escuinapa; algunas bombas cayeron cerca del pueblo y otras en la carretera Mazatlán-Tepic, sin que se reportaran personas heridas.

Elementos de las distintas corporaciones se trasladaron hasta dicho municipio, pero no encontraron daños en viviendas o en vehículos de las zonas afectadas.

Los habitantes de este lugar señalaron haber escuchado al menos una decena de explosiones.

El otro reporte llegó de la comunidad de Pueblo Nuevo en el municipio de Elota.

De acuerdo a las versiones de los pobladores, se registró un enfrentamiento entre civiles armados por la carretera La Cruz-Potrerillos.

Elementos de la Guardia Nacional se trasladaban al sitio después de haber recibido el reporte, sin embargo, fueron atacados a balzos por la autopista Mazatlán-Culiacán, logrando repeler la agresión.

Después del enfrentamiento, se reportaron algunos elementos heridos, pero hasta el momento no existe un informe oficial de lo ocurrido.

Las autoridades dijeron continuar trabajando en ambos municipios y se espera que puedan dar a conocer mayores detalles en las próximas horas.

Alcalde de Elota queda en medio del enfrentamiento

El alcalde de Elota, Richard Millán, quedó en medio de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales; es su segundo incidente desde el recrudecimiento de la violencia en Sinaloa.

Richard Millán había salido del Ayuntamiento y se dirigía a su casa, pero en el trayecto quedó en medio de un enfrentamiento entre células rivales, según contó a través de sus redes sociales.

Acababa de salir de mi trabajo y me dirigía a mi casa, cuando de repente escuchamos detonaciones, nos tocó en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto”, expresó en un video.

El presidente municipal aclaró que no se trató de un ataque hacia su persona, únicamente iba circulando por la zona.

“No fue algo dirigido a mí, no fue un ataque dirigido hacia mi persona, simplemente tocó pasar por el lugar incorrecto”, insistió.

Aseguró haber sido auxiliado por elementos de seguridad, quienes lo resguardaron hasta que pasó el enfrentamiento.

Richard Millán dijo estar bien y grabó el video desde su oficina en el Ayuntamiento.

JCS