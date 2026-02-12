El amor se gana con la Lotería Nacional

Estamos a las puertas de festejar el Día del Amor y la Amistad, y si aún no tienes el plan perfecto para sorprender a tu persona favorita, pon atención porque la suerte y el romance están a punto de encontrarse en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México.

Este viernes 13 de febrero, el majestuoso Monumento a la Revolución no solo será testigo de paseos románticos, sino que se convertirá en la sede oficial de la alegría.

La Lotería Nacional ha decidido salir a las calles para celebrar el Sorteo Especial No. 309 con mucho amor.

Desde las 11:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde, la explanada se transformará en un espacio lleno de magia.

No será una venta común; se trata de una convivencia diseñada para fortalecer los lazos de amistad y cariño entre los capitalinos.

Y es que habrá dinámicas interactivas para poner a prueba tu destreza y conexión con tus acompañantes.

Así como juegos tradicionales, porque la nostalgia y la diversión siempre van de la mano.

La Lotería también promete tener sorpresas exclusivas, con detalles que la institución ha preparado para quienes se acerquen a celebrar.

Regala un cachito

Olvide las flores que se marchitan en tres días. ¿Qué tal regalar la posibilidad de un sueño cumplido? Por ello, lleva a tu persona favorita y regálale un “cachito” conmemorativo. Es un gesto original, lleno de esperanza y que, además, apoya las causas sociales de nuestro país.

Recuerden que cada participación no es solo una apuesta al azar, es una contribución al bienestar de México.

No te lo pierdas, acude con amigos, la pareja o tu familia a disfrutar de una tarde distinta bajo el cielo de la Ciudad de México.

Invitación de la Lotería Nacional Foto: Especial

JCS