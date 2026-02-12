Colocan trampas para capturar a cocodrilos en presa de Coahuila

Un total de cuatro trampas con carnada fueron colocadas para atrapar a los cocodrilos que fueron introducidos por particulares en la presa Palo Blanco, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Daniel González, director de Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente del estado, puntualizó que se detectó el área donde se había asoleado o había algún roce donde salía el cocodrilo.

Los cocodrilos fueron introducidos por particulares en la presa Foto: Especial

Señaló que están a la espera de que el animal se acostumbre al olor de la carnada y pueda llegar.

Estamos checando con lancha las áreas pantanosas, las zonas con tronco para ver si detectamos algún otro ejemplar y de ser posible captúralo de manera manual, lo cual es complicado, pero estamos esperando que lleguen a funcionar las trampas”, explicó.

Daniel González sostuvo que encontraron a uno de los cocodrilos y se trata de uno de aproximadamente un metro de largo, por lo que se dio aviso a Vida Silvestre a nivel federal para poder controlar la especie.

Autoridades ya se encuentran en la presa Foto: Especial

Dan aviso a la Profepa

El director de Vida Silvestre dijo que se informó también a la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) del caso.

En el área se encuentra personal del Museo del Desierto, así como Protección Civil estatal y municipal.

Puntualizó que la especie cocodrilo de pantano la colocó un irresponsable que está haciendo mal al medio ambiente y al propio caimán que estaba acostumbrado a vivir en cautiverio.

Añadió que no hay forma de que pudiera haber llegado de manera natural a la presa, ya que está muy lejos de su habitad y de cualquier afluente que pudiera tener contacto con las áreas de distribución.

Detalló que se desconoce el número de cocodrilos que pudieron haber soltado, pero se encuentran en constante monitoreo en la zona para detectar la presencia de otro ejemplar.

Una vez capturado el ejemplar será llevado a algún zoológico, criadero o liberado en un área de su habitad natural, que no es el estado de Coahuila.

Cabe señalar que el cocodrilo de pantano se encuentra listado bajo la categoría de Protección Especial (Pr), de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

En ese sentido, se envió solicitud formal a la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT para obtener la autorización correspondiente para su control y manejo.

Esperan que el animal se acostumbre al olor de la carnada y pueda llegar Foto: Especial

