Padre e hijo mueren atropellados por vehículo que se subió a la banqueta

Un padre y su hijo perdieron la vida luego de ser arrollados por un vehículo que salió de la vialidad tras un choque registrado sobre Paseo de la República, en las inmediaciones de Plaza Antea, en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente se originó cuando dos automóviles colisionaron mientras circulaban por la mencionada arteria. Tras el impacto, una de las unidades perdió el control, subió a la banqueta e impactó directamente contra las víctimas, quienes caminaban juntas por la zona peatonal.

Testigos relataron que el conductor no logró frenar antes de invadir el espacio destinado a los peatones. Personas que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia; sin embargo, paramédicos confirmaron que tanto el hombre como el menor ya no contaban con signos vitales al momento de su arribo.

Elementos de seguridad pública acordonaron el área para facilitar las labores periciales y el levantamiento de indicios. La Fiscalía estatal inició la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

El hecho provocó afectaciones a la circulación durante varias horas y generó consternación entre comerciantes y visitantes del centro comercial, al tratarse de una zona de alta afluencia familiar.

Autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad en áreas con tránsito peatonal.

Padre e hija son atropellados en San Mateo Atenco

Días atrás, en el Estado de México, Faustino y su hija María Milagros fueron atropellados por una camioneta cuando iban en su bicicleta en San Mateo Atenco. Se sabe que el papá llevaba a su niña a la escuela cerca de las 6:21 de la mañana de ayer 9 de febrero de 2026.

En las imágenes se puede ver cómo la camioneta embiste al padre y a la niña, ambos salen ‘volando’ contra un poste, Padre e hija quedan tirados, la bicicleta deshecha y junto los útiles, mochila y demás pertenencias regadas.

Intentan moverse, el padre quiere ayudar a su hija, mientas el conductor de la camioneta huye.

El responsable del atropellamiento se dio a la fuga, pero vecinos lo identificaron y se movilizaron a su domicilio en el Fraccionamiento El Fortin para exigir su detención.

Luego de 5 horas de protesta por parte de los vecinos, a las 13:30 horas el sujeto se entregó a las autoridades federales quienes lo trasladaron al Ministerio Público.

El sujeto no quería salir por temor a ser linchado, pero los vecinos acordaron que no le harían daño y que lo que querían es que se entregara a las autoridades.

La hermana de Faustino y tía de Milagros detalló que él tiene varias lesiones en la pierna izquierda, “la niña golpes en la cadera y decía que sus piernas no las sentía en el momento. Para mí fue un intento de homicidio’, detalló Cecilia Bernal.

Mi hermano iba en su bicicleta en su carril y en las imágenes se ve que es embestido por este tipo, busco justicia al 100%, si él pierde la pierna busco que este hombre se haga responsable de todos los gastos médicos y psicológicos.

jcp