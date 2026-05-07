Fraude digital imparable en México: denuncias bancarias crecen 324% en dos años

México encabeza hoy el fraude cibernético en América Latina y enfrenta un incremento sin precedentes en los ataques a clientes bancarios, advirtieron integrantes de la organización Barzón de Resistencia Civil.

De acuerdo con la organización, entre finales de 2024 y el inicio de 2026 este delito creció 324%, mientras que solo entre 2025 y lo que va de 2026 se han registrado 7 millones 235 mil 597 denuncias por fraudes bancarios, cifra que representa 72% de todas las quejas presentadas.

Los integrantes de la organización señalaron que los fraudes —desde phishing, vishing y robo de identidad hasta transferencias y cargos no reconocidos— derivan en el vaciado de cuentas y, en la mayoría de los casos, los bancos trasladan la responsabilidad al usuario bajo el argumento de que se usaron contraseñas o dispositivos personales.

Esta práctica, aseguraron, obliga a las víctimas a recorrer un camino desgastante: primero el banco, luego la CONDUSEF y finalmente tribunales especializados, ante la falta de leyes y facultades claras para obligar a las instituciones a resarcir el daño.

Frente a este escenario, el Barzón y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana anunciaron el Foro “Fraudes digitales y vulnerabilidad social: retos y desafíos ante la urgencia de una agenda jurídica”, que se realizará en modalidad híbrida (presencial y en línea) el 11 y 12 de mayo.

Participarán especialistas de la UV, un juez de Jalisco con experiencia en nulidad de transferencias y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, conocido por su intervención en el caso de los montadeudas.

Los organizadores subrayaron que el fenómeno ya es de escala social y económica, afecta especialmente a empresarios, comerciantes y personas adultas mayores, y exige una discusión legislativa urgente.

“No podemos seguir culpando al usuario cuando el problema está en la vulneración de los sistemas bancarios y en la ausencia de un marco jurídico eficaz”, afirmó Teresa Carbajal, quien es representante jurídica de la organización.

Y ante los embates y el incremento gradual de este problema es que decidieron organizar este foro que busca apoyar a los usuarios de la banca digital para no caer en estos fraudes.