"BTS es maravilloso, pero nosotros buscamos hijos", reclaman familias a Segob

En medio de los reclamos y los llantos de familias buscadoras por la inacción de las autoridades para poner freno a la crisis forense en México, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez abandonó la mesa de diálogo programada por el gobierno federal este jueves.

Los ánimos entre las familias de personas desaparecidas subieron de tono cuando Rodríguez Velázquez al hacer uso de la voz les aseguró que “no hay violencia en todo el territorio nacional”.

Ademas de que después de varias horas de participaciones en la reunión, la mayoría de los colectivos interpretaron la cita a las mesas de diálogo como una manera de “despresurizar” el anuncio de que buscadores evidenciarán en el Mundial 2026 la crisis de desaparecidos que se sufre en México.

Los gritos de dolor y llanto se escucharon a varios metros de distancia del lugar donde se desarrolló el encuentro que inició a las 9 de la mañana y al cual nunca se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Sin embargo, integrantes de familias buscadoras decidieron salir del salón a buscar a los periodistas y compartir lo que había sucedido; en tanto, la secretaria de Gobernación aprovechó para salir por la puerta de atrás del Hotel Ejecutivo, sin informar a los medios de comunicación como se comprometió desde un día antes.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos. Especial

Tanto la activista Carmen Zamora, de Colectiva Feminista Ehécatl, como Yoltzi Martínez, del colectivo Raúl Trujillo Herrera, reprobaron lo dicho por la secretaria de Gobernación al minimizar la violencia que se registra en México.

De igual forma, sostuvieron que se trata de “los mismos diálogos que se llevaron a cabo el año pasado y sin ningún avance a pesar de las reformas” que se realizaron a la Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Solamente nos dan largas y sin respeto a las víctimas, insistieron.

“Estas mesas de diálogo se dan a partir de la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas por las desapariciones y crímenes de lesa humanidad que dice ahora el Alto Comisionado hay en México; estas mesas se fueron hace un año para la reforma del protocolo homologado de búsqueda y el protocolo homologado de investigación. Sin embargo, bajo estos protocolos todo sigue inservible, todo sigue igual en los estados de la república” recalcó Carmen Zamora.

–O sea que a pesar de las reformas legales ¿no las han puesto en marcha?, preguntaron los periodistas.

–No, no los han puesto en marcha, hay mucho desconocimiento en los estados y hoy aquí en las mesas no hubo fiscalías.

Agregó que los llantos y los gritos se escucharon en el salón cuando la secretaria de Gobernación dijo que “sólo algunas partes del país tenían delincuencia”.

BTS es maravilloso, pero nosotros somos buscadores

Mientras tanto, Yoltzi Martínez cuestionó el motivo de las mesas de diálogo porque no fueron claros de parte del gobierno federal.

“La licenciada Rosa Icela se va y entonces ¿cuáles son esas mesas de diálogo?, ¿a qué nos trajeron?, ¿a una mesa de fantasía?, ¿a una cortina de humo para aplacar a las víctimas y decirnos no salgan porque hay mundial? ¿En todos los estados no hay violencia?” planteó.

La activista también recordó que llevan el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del de Claudia Sheinbaum Pardo sin poder ser recibidas y escuchadas por el titular del ejecutivo federal.

“Es algo que yo les dije: ¿por qué con los BTS sí se reunió? Y no es lo nada en contra, su música es genial, pero una música no nos regresa a los desaparecidos; ¿con qué orgullo se mostró Claudia Sheinbaum la reunión von un grupo coreano cuando a los mexicanos, a las víctimas de su propio estado no nos recibe, no nos escucha y no nos atiende” exigió la buscadora.