“Golpe a la educación”: padres de familia y expertos rechazan fin de clases anticipado

Tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el adelanto al fin de clases del ciclo escolar 2025-2026, para el próximo 5 de junio, especialistas y organizaciones civiles, cuestionaron los motivos y las consecuencias de recortar el calendario escolar en más de un mes.

El Dr. Marco Fernández, Investigador y coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación en México Evalúa, señaló que adelantar las clases “retrata de cuerpo entero a la autoridad y la importancia que le da a la educación de calidad".

En entrevista para Excélsior, mencionó que, mientras en países como Canadá el ciclo escolar concluye a finales de junio sin cambios por el Mundial, en México se decide recortar semanas, a pesar de que los estudiantes mexicanos ya tienen un menor número de horas diarias de clase que sus contrapartes en Canadá o Estados Unidos.

El especialista también calificó a las autoridades educativas estatales de "corresponsables de una mala política educativa" al no diferir de la decisión federal en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). Recordó el grave problema de rezago, donde una mayoría de estudiantes "no comprende lo que lee, tiene bases matemáticas muy frágiles y debilidad en los conocimientos científicos".

Un “golpe directo” al derecho a la educación

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) rechazó categóricamente la medida, calificándola de un “GRAVE ERROR” y un “golpe directo al derecho a la educación”.

Israel Sánchez Martínez, presidente de la UNPF, criticó que adelantar el cierre no es favorable, especialmente ante la "grave problemática en el tema de aprendizajes que no se han terminado". Israel Sánchez lamentó que pareciera que la SEP busca "menos clase y más entretenimiento".

La UNPF puntualizó cuatro cuestionamientos clave:

1. Rezago educativo: Adelantar el cierre significa quitar "de 5 hasta 7 semanas completas de clases" a estudiantes con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión.

2. Fortalecimiento insuficiente: El supuesto fortalecimiento de aprendizajes en agosto es "absolutamente insuficiente" y no compensa la pérdida de tiempo efectivo de instrucción, ya que las interrupciones prolongadas generan "pérdidas irreversibles en el aprendizaje".

3. El Mundial, un pretexto inaceptable: Usar el Mundial de Fútbol como argumento es "inaceptable" ya que el evento se realizará en tan solo 3 de los 2,500 municipios del país, sacrificando la educación por un evento deportivo.

4. Falta de infraestructura: Las altas temperaturas no son una novedad y existen soluciones reales (horarios escalonados, infraestructura temporal) que no implican sacrificar el calendario. Lo que falta es "voluntad de los Gobiernos Estatales y responsabilidad y la falta real de equipamiento e infraestructura de calidad".

Afectaciones a madres trabajadoras y economía familiar

Los críticos también destacaron la afectación directa a la vida de las familias, especialmente a las madres trabajadoras.

La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres expresó su preocupación y rechazo, advirtiendo que, en los hechos, cuando las niñas, niños y adolescentes se quedan en casa, “el trabajo de cuidados aumenta y, en México, sigue recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres”.

La Coalición subrayó que modificar el calendario sin prever alternativas de cuidado impacta "directamente el tiempo propio de las mujeres, sus posibilidades de trabajo remunerado, ingreso, descanso, participación pública y autonomía económica".

Además, señalaron que las escuelas son espacios fundamentales de protección, socialización y alimentación, y cualquier suspensión extraordinaria debe considerar no trasladar "automáticamente los costos sociales y económicos a los hogares".

Israel Sánchez Martínez de la UNPF coincidió, señalando que el ajuste laboral es complicado para madres trabajadoras.

Demandas y alternativas propuestas

La organización Mexicanos Primero calificó la decisión como una "señal de alerta para el país" que recorta "casi un mes de clases" y profundizará la desigualdad educativa, ya que, aseguraron, quienes más resienten la pérdida de tiempo escolar son los estudiantes en contextos de pobreza, violencia o exclusión.

Mexicanos Primero propuso cinco acciones coordinadas:

1. Dar flexibilidad a entidades y comunidades escolares que tengan condiciones adecuadas para mantener actividades académicas hasta el 15 de julio.

2. Implementar estrategias de cierre académico que permitan consolidar aprendizajes fundamentales.

3. Acompañar y fortalecer a los docentes con herramientas y orientaciones para un cierre de ciclo con enfoque de recuperación educativa.

4. Presentar una estrategia nacional de nivelación académica, dirigida especialmente a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

5. Generar alternativas de cuidado y acompañamiento para las familias que deben reorganizar el trabajo y los gastos por el cierre anticipado.

Por su parte, la UNPF exigió a las autoridades la revocación de este acuerdo y la publicación urgente del análisis técnico que justifique esta medida. La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno solicitó a la SEP reconsiderar la suspensión de clases vinculada al Mundial de Fútbol y revisar el calendario escolar 2025-2026 con perspectiva de género, de cuidados y de derechos.

Los especialistas coincidieron en que el tiempo efectivo dedicado al aprendizaje es crucial. De acuerdo con la OCDE, el promedio de duración del ciclo escolar en sus países miembros es de 186 días. Con la medida adoptada, México podría quedar apenas en 157 días efectivos de clases.