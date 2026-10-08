"Simón" se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de Colima 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que esta noche la tormenta tropical “Simón” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

El huracán se encuentra a 380 kilómetros (km) al sur del puerto de Manzanillo, Colima, y a 545 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán “Simón” presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Su circulación genera lluvias muy fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país.

Se extiende zona de prevención por efectos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán hasta Punta Mita, Nayarit.

Y se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En tanto, el Gobierno del estado de Colima determinó el cierre de las playas de Tecomán, Armería y el puerto de Manzanillo ante la cercanía de “Simón”.

Asimismo, exhortó a habitantes y turistas a respetar las restricciones, no acudir a playas, ríos, lagunas, esteros y otros cuerpos de agua, además de atender las indicaciones de Protección Civil.

También se determinó fortalecer la prevención con recorridos para alertar a la población y comerciantes en zonas vulnerables, sobre todo en las costas de las playas, de ríos y arroyos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que el Puerto de Manzanillo está cerrado a la navegación de embarcaciones menores a partir de este jueves a las 18:00 horas, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas y marítimas previstas por “Simón”.