Suspenden clases en Acapulco por paso del huracán ‘Simón’

La Secretaría de Educación de Guerrero informó esta noche que debido a los efectos asociados al huracán ‘Simón’ de categoría 1 en escala de Saffir-Simpson, este viernes 9 de octubre se suspenden la labores académicas y administrativas en las regiones de Acapulco, Costa Grande y Centro.

La medida, instaurada con la intención de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, aplica en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Educación de Guerrero recomienda a la comunidad escolar extremar precauciones atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

También se instruyó a directores y responsables de planteles a brindar las facilidades necesarias en caso de que sus escuelas sean requeridas como refugios temporales.

‘Simón’ ya es huracán categoría 1

Por Juan Carlos Segundo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que esta noche la tormenta tropical ‘Simón’ se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

El huracán se encuentra a 380 kilómetros (km) al sur del puerto de Manzanillo, Colima.

El Gobierno del estado de Colima determinó el cierre de las playas de Tecomán, Armería y el puerto de Manzanillo ante la cercanía de la tormenta tropical ‘Simón’.

Asimismo, exhortó a habitantes y turistas a respetar las restricciones, no acudir a playas, ríos, lagunas, esteros y otros cuerpos de agua, además de atender las indicaciones de Protección Civil.

También se determinó fortalecer la prevención con recorridos para alertar a la población y comerciantes en zonas vulnerables, sobre todo en las costas de las playas, de ríos y arroyos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que el Puerto de Manzanillo está cerrado a la navegación de embarcaciones menores a partir de este jueves a las 18:00 horas, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas y marítimas previstas por ‘Simón’.

‘Simón’ provoca inundaciones y deslaves

Por Juan Carlos Segundo y Ángel Galeana

Antes de convertirse en huracán, ‘Simón’ provocó inundaciones, deslaves y afectaciones en distintas zonas de Acapulco, Guerrero.

La intensa lluvia también dejó vehículos atrapados en el agua y complicaciones para la circulación.

Se reportan severas inundaciones en el Mercado Central, mientras que en el Barrio La Fábrica decenas de coches quedaron atrapados en el agua.

También el servicio de transporte público fue suspendido debido a las afectaciones.

La avenida Costera Miguel Alemán presenta inundaciones en varios tramos, lo que dificulta la circulación vehicular y que las personas puedan llegar a sus destinos.

Sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín Palmas, un deslave derribó árboles y postes de luz.

En la zona de playas se suspendieron todas las actividades; prestadores de servicios y bañistas salieron a resguardarse.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó en sus redes sociales que junto a los equipos de Protección Civil, Seguridad Pública y otras dependencias del Gobierno del estado, están atendiendo los reportes de incidencias e inundaciones en Acapulco, reforzando las labores de auxilio y apoyando a las familias que lo necesitan.

Asimismo, pidió a la población de Acapulco extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.