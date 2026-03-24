Sigue el arribo atípico de sargazo en la Riviera Maya tras tregua por frente frío

CANCÚN.— Luego de una tregua de tres a cuatro días con playas limpias tras el paso del último frente frío, el sargazo volvió a recalar en la Riviera Maya, con presencia en destinos como Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos.

Aunque las condiciones recientes favorecieron costas despejadas, el fenómeno mantiene un comportamiento atípico que, desde hace varios años, ha dejado de ajustarse a una temporada definida. Autoridades de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) confirmaron que, tras días de playas limpias, el alga comenzó nuevamente a arribar de forma paulatina.

Que sí está llegando un poquito de sargazo seco, sargazo nuevo; este frente frío nos dejó unas playas preciosas. Tuvimos tres días de playas muy limpias. Ahorita vemos y notamos que está llegando un poco de sargazo”, señaló el subdirector de Zofemat en Tulum.

De acuerdo con autoridades, este comportamiento no es nuevo. En los últimos siete años se ha registrado un incremento constante en la presencia del sargazo, así como modificaciones en los periodos en los que arriba al litoral.

El sargazo está en todos lados. En las temporadas... en los últimos siete años hemos visto que ha habido un aumento en el sargazo”, añadió el funcionario, quien atribuyó este fenómeno a factores como el cambio climático y la actividad humana.

Anteriormente, el mayor recale se concentraba entre septiembre y octubre; sin embargo, actualmente su presencia se ha vuelto más frecuente fuera de estos meses, lo que confirma una alteración en su temporalidad.

Esta percepción también es compartida por visitantes. “En septiembre y octubre hay mucho aquí, pero lo que estamos viendo hoy no es normal”, comentó una turista, al referirse a la presencia anticipada del alga.

El impacto ya es visible en la actividad turística. Operadores señalan que las condiciones del mar influyen directamente en la decisión de los visitantes.

El mar está chocolatado, está todo feo, y eso no deja que se quede la gente, el turista aquí. Estamos viendo que se van a las lagunas, a los cenotes, buscan partes limpias”, explicó un touroperador de la zona.

Ante este panorama, autoridades estatales han intensificado las acciones de contención y recolección del alga. La gobernadora de Quintana Roo informó que se han retirado entre 12 mil y 13 mil toneladas de sargazo, además de reforzar la infraestructura marina.

Las playas sólo estuvieron limpias tres días. Fátima Vázquez

“Ya están puestas 7 mil 200 metros de barreras y esta semana llegarán 5 mil metros más, que se suman a las sargaceras”, detalló.

De esta manera, el arribo de sargazo se consolida como un fenómeno constante en la Riviera Maya, con patrones cada vez más irregulares que obligan a mantener estrategias permanentes para mitigar sus efectos en el medio ambiente y la actividad turística.