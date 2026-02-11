Siete estados del país, incluida la CDMX, concentran el 85% casos de sarampión: Ssa

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero, se retomó el tema del sarampión, donde el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz, se refirió a los casos que hay en el país.

En este sentido, el encargado de la salud del país reiteró la importancia de vacunas contra este virus, el cual ya alcanzó a siete estados del país incluida la CDMX, que en conjunto concentran el 85 por ciento de los contagios.

Entidades con más contagios:

Jalisco con mil 245 casos. Colima con 50 casos. Chiapas con 238 casos. Sinaloa con 118 casos. Nayarit con 23 casos. Tabasco con 35 casos. Ciudad de México con 120 casos.

Lo que tenemos es nueve mil 074 casos totales de sarampión, eso quiere decir si uno lo traduce en números es que tenemos una taza de que por cada 100 mil habitantes tenemos 6.7 casos acumulados de sarampión, pero insisto el mensaje es que la vacunación", señaló.

De acuerdo al funcionario, de no ser por la vacunación, no se lograría la eliminación del brote en las siete entidades federativas pues mencionó que los 24 estados restantes tienen menos de 100 casos acumulados entre 2025 y 2026.

Somos 133 millones de mexicanas y mexicanos. Hemos tenido hasta el momento nueve mil 74 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026, qué quiere decir eso quiere decir, que la estrategia vacunación está funcionando porque si no tuviéramos la protección de la vacunación y siendo este un virus tan altamente contagioso tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión", explicó.

Módulos de vacunación instalados

Tras la intervención del secretario, tomó la palabra el Subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López, el cual detalló que la población más vulnerable son las infancias, por lo que ya se instalaron módulos de vacunación en todo el país.

En este contexto, el doctor, refirió que se atiende de manera prioritaria a niños de entre seis meses y doce años de edad en un total de 21 mil centros de salud, con el fin de garantizar el acceso a las dos dosis de vacunación de esta enfermedad.

