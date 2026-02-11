¿Dónde me vacuno contra el sarampión? Salud lanza plataforma para ubicar módulos

Como parte de la estrategia de vacunación contra el sarampión, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Salud (Ssa), lanzó una plataforma para que la población ubique los módulos para aplicarse la vacuna contra este virus, cuyos casos han ido en incremento y superan los 9 mil en el país.

La iniciativa, que está activa vía internet , tiene como finalidad que la población de todo el país sepa a dónde puede acudir a vacunarse. Principalmente se hace el llamado para que padres de familia lleven a sus hijos de 6 meses a 12 años de edad para que sean inmunizados.

¿Dónde me vacuno contra el sarampión?

El nombre de la plataforma es ¿Dónde me vacuno?, que no es otra cosa que un mapa interactivo en el que se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para conocer el punto de vacunación más cercano.

De acuerdo a la información, dicho mapa muestra los más de 21 mil puntos de vacunación contra el sarampión anunciados por la Ssa que están disponibles a lo largo y ancho de la República Mexicana los cuales se están actualizando permanentemente.

El gobierno de México cuenta con 28 millones de dosis de vacunas disponibles para aplicarse, Cortesía

Ese mapa además muestra días, horarios y ubicación precisa y es posible acceder desde el celular. Para ingresar a él puedes dar click aquí.

El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que el gobierno de México cuenta con 28 millones de dosis de vacunas disponibles para aplicarse, adicionales a las 14.3 millones de vacunas ya aplicadas en 2025 y en lo que va de 2026. El funcionario federal aseguró que la estrategia de vacunación contra el sarampión está funcionando, ya que de 133 millones de habitante, sólo hay actualmente 9 mil 74 casos en el país.

fdm