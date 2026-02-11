No hay ninguna información del uso de drones en la frontera con EU: Sheinbaum

El gobierno de México no tiene reportes sobre presencia de drones de grupos criminales en la frontera con Estados Unidos, afirmó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que autoridades estadounidenses informaran la intercepción de aeronaves no tripuladas presuntamente vinculadas a cárteles.

No hay ninguna información de uso de drones en la frontera”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina, al tiempo que reiteró que su administración está abierta a compartir información con Estados Unidos para esclarecer lo ocurrido.

Minutos antes del posicionamiento de la presidenta mexicana, un funcionario estadounidense confirmó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos habrían penetrado el espacio aéreo de Estados Unidos.

De acuerdo con la fuente citada, fuerzas militares estadounidenses “tomaron medidas para desactivar los drones”. Posteriormente, el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA) determinaron que “no existía ninguna amenaza para el transporte comercial”.

FAA anuncia cierre temporal

La FAA anunció inicialmente el cierre temporal del aeropuerto internacional de El Paso, Texas, una de las terminales más importantes del sur del país, así como restricciones de sobrevuelo que abarcaban un radio de 10 millas náuticas (18.5 kilómetros) y hasta 18,000 pies de altitud (5,500 metros).

Horas después, la autoridad aeronáutica informó en la red social X que “el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso ha sido levantado. La aviación comercial no está amenazada”.

Durante la suspensión, todas las aerolíneas cancelaron vuelos hacia y desde la ciudad fronteriza, que recibió 3.49 millones de pasajeros en los primeros once meses de 2025. Entre las compañías afectadas se encuentran Southwest, Delta, United y American Airlines.

La FAA cerró el espacio aéreo de El Paso, Texas, durante 10 días por razones de seguridad, afectando vuelos y operaciones comerciales. AFP

México investigará el motivo del cierre aéreo

La presidenta Sheinbaum anunció que se investigará por qué se determinó el cierre del espacio aéreo en Texas y reiteró que su gobierno no cuenta con datos que confirmen operaciones de drones criminales en la zona limítrofe.

“Nadie en el gobierno local ni en la base militar local recibió un aviso de más de unos minutos”, declaró al Wall Street Journal el representante demócrata de El Paso, Chris Canales, quien calificó la medida como “radical”.

El 16 de enero, la FAA había emitido un aviso sobre “actividad militar” en ciertas regiones cercanas a México y Centroamérica, señalando posibles “situaciones potencialmente peligrosas” que podrían afectar sistemas de navegación satelital. La advertencia cubría un periodo de 60 días.

Asimismo, el Pentágono inició en septiembre una campaña de operaciones contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Sheinbaum ha reiterado su disposición a fortalecer la cooperación contra el narcotráfico, destacando que su gobierno ha entregado a decenas de integrantes de cárteles a la justicia estadounidense y ha incrementado los decomisos de fentanilo, droga considerada una crisis de salud pública en Estados Unidos.

Hasta el momento, no existe confirmación pública de evidencia técnica que respalde la versión sobre drones criminales provenientes de territorio mexicano.

asc