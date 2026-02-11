Dos hombres armados intentaron asaltar a un supuesto empresario aguacatero en el municipio de Uruapan, Michoacán, pero fueron repelidos por un escolta. El hecho ocurrió en el Viaducto a Jicalán, a la altura de los condominios Mediterránea, cuando los agresores se aproximaron en motocicleta a una camioneta blanca para amagar a sus ocupantes.

Al abrir la puerta del vehículo, uno de los escoltas respondió con disparos, lo que provocó que los asaltantes huyeran a pie. El conductor de la motocicleta perdió el equilibrio y también escapó por la avenida.

Lesionados y operativo de seguridad

Uno de los agresores, de 29 años, colapsó metros después de intentar huir y recibió al menos siete impactos de bala en el tórax y extremidades. Fue atendido por paramédicos de Protección Civil y trasladado a un hospital regional. Testigos señalaron que, mientras se encontraba en el suelo, recibió golpes por parte de uno de los escoltas.

Un escolta repelió un intento de asalto en Uruapan, Michoacán, lo que desató una balacera y dejó a un agresor herido. Especial

Tras el enfrentamiento, cuerpos de seguridad de Uruapan implementaron un operativo para asegurar la zona e identificar al resto de los responsables. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Inseguridad en el sector aguacatero

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha advertido que la extorsión a productores de aguacate impacta entre 3 y 5 por ciento de la cadena de valor, afectando directamente las exportaciones del llamado “oro verde”.

México envía cerca de 120 mil toneladas de aguacate Hass a Estados Unidos cada año. En 2025, las exportaciones alcanzaron los 4 mil millones de dólares, consolidando al sector como uno de los más importantes de la economía nacional. Este éxito lo ha convertido en un objetivo prioritario para organizaciones criminales que buscan controlar la producción y distribución.

El “oro verde” y la violencia

El aguacate michoacano es considerado el “oro verde” por su alto valor en el mercado internacional. Michoacán produce más del 80% del aguacate mexicano, y México es responsable de aproximadamente un tercio de la producción mundial. Sin embargo, este auge ha estado acompañado de violencia y extorsión.

De acuerdo con investigaciones de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, el crecimiento de la industria ha ocurrido en paralelo con el aumento de homicidios y la expansión del crimen organizado en la región. Cárteles han impuesto cobros de extorsión que van desde unos pocos pesos por kilo hasta el 40% de los ingresos de los productores, generando un clima de inseguridad permanente.