“Burla” la seguridad del hotel RIU Plaza en Guadalajara y se lanza del piso 42 | VIDEO

“¿Señor, qué le pasa?”, se escucha a una mujer gritar a un hombre que se coló al interior del Hotel RIU Plaza Guadalajara y subió al Rooftop Bar 360, desde donde se alistó para lanzarse al vacío… “¡Nooo!”.

Otra mujer observó que el sujeto traía una cámara y le advirtió que no se podía hacer eso…

¿Por qué no?”, replicó el hombre.

“No se puede”, le respondió al tiempo que insistió, “oiga, no”.

Es un salto”, aclaró el tipo que ya tenía con los nervios de punta a las mujeres.

Una de las mujeres trató de disuadirlo. “Señor, bájese”.

Un último intento fue la advertencia: “le vamos a llamar a seguridad”.

Una mujer se acerca tratando de persuadir al hombre… que se lanzó al vacío…

¡No! ¡No mames!”, se escuchó.

En la parte baja del edificio, otras personas siguieron el momento.

“Ya chingó a su madr…”, dice un sujeto.

Ya se aventó”, menciona una mujer.

En eso se abre el paracaídas…

Las risas por la hazaña se escuchan.

“Es un salto”, aclaró el tipo que ya tenía con los nervios de punta a las mujeres. Captura de video

Salto desde el edificio más alto de Guadalajara

Los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas de este martes, cuando un hombre de entre 25 y 27 años de edad se lanzó desde la parte más alta del hotel, considerado uno de los edificios más altos de la capital jalisciense.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el sujeto habría ingresado sin autorización hasta la zona del Rooftop Bar 360 y realizó el salto sin que ninguna autoridad interviniera en el momento.

Las grabaciones en video muestran dos ángulos distintos: uno desde la parte superior del inmueble y otro desde la vía pública, donde se observa la apertura del paracaídas segundos después de la caída libre.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre detenciones o sanciones administrativas derivadas del incidente.

Hotel RIU Plaza Guadalajara

El Hotel RIU Plaza Guadalajara se ubica en una zona céntrica de la ciudad y forma parte de la cadena internacional RIU Hotels & Resorts. El complejo cuenta con más de 500 habitaciones, piscina, gimnasio, restaurante gourmet y el conocido Rooftop Bar 360, espacio que ofrece vistas panorámicas de la ciudad.

Además, dispone de 18 salas de reuniones con capacidad para más de 1,300 personas, así como servicios orientados al turismo de negocios y eventos.

En sus alrededores se encuentran puntos de interés como Expo Guadalajara y centros comerciales como La Gran Plaza Fashion Mall, lo que lo convierte en uno de los hoteles más representativos de la zona metropolitana.

Riesgos y posibles implicaciones legales

El salto tipo BASE jump desde un inmueble urbano sin autorización puede implicar violaciones administrativas y posibles responsabilidades penales, dependiendo de las circunstancias y del riesgo generado a terceros.

Especialistas en seguridad urbana señalan que este tipo de acciones ponen en riesgo tanto al ejecutante como a peatones y huéspedes, además de comprometer protocolos internos de seguridad del inmueble.

Las autoridades municipales o estatales no han emitido, hasta el cierre de esta nota, un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

El caso se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios compartieron los clips del momento exacto del salto. La difusión masiva ha generado debate sobre la seguridad en edificios de gran altura y la facilidad de acceso a zonas restringidas.

La autenticidad de los videos coincide en el horario y la ubicación referida, aunque no se ha confirmado públicamente la identidad del hombre.

asc