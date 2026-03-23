'Siempre vamos a reivindicar el derecho del pueblo cubano': Sheinbaum; nueva ayuda en camino

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió nuevamente a la situación que prevalece entre Cuba y Estados Unidos en relación a las tensiones que existen derivadas del bloqueo económico a la isla.

En este contexto, la jefa de Estado recordó cuál es la postura de México al respecto de estos hechos, la cual se centra en privilegiar las vías diplomáticas y multilaterales, por lo que hizo un llamado a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tener un papel más activo en este caso.

“No la invasión, no la solución violenta”, enfatizó la primera presidenta del país, quien además afirmó que su gobierno mantiene comunicación tanto con Estados Unidos como con Cuba, con el objetivo de contribuir a una solución pacífica ante las tensiones derivadas.

Nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí, siempre presente para evitar cualquier conflicto”, refirió.

La mandataria recordó cuál es la postura de México al respecto de estos hechos, la cual se centra en privilegiar las vías diplomáticas y multilaterales. Cuartoscuro

Nuevo envío de ayuda humanitaria

Aprovechando la tribuna en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la primera presidenta de México, reveló que este lunes 23 de marzo de 2026, partió un nuevo barco con ayuda humanitaria desde México hacia Cuba.

Bajo esta premisa, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que su gobierno continuará enviando insumos básicos, sin escatimar en las cantidades en beneficio del pueblo de la isla.

Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria”, sentenció Sheinbaum Pardo.

Aunado a lo anterior, la doctora Sheinbaum refirió que, además de los envíos oficiales, también han salido brigadas y embarcaciones civiles desde territorio mexicano, las cuales han recibido acompañamiento para garantizar su seguridad durante el trayecto marítimo.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que su gobierno continuará enviando insumos básicos, sin escatimar. Cuartoscuro

¿Cuántos envíos ha mandado México?

El envío más reciente se suma a otros cargamentos de ayuda humanitaria dados por México en las últimas semanas tanto del mes de febrero como en marzo de 2026.

Reportes oficiales:

El 8 de febrero México envió más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene. El 28 de febrero partió un segundo cargamento con alrededor de mil 200 toneladas de alimentos. El 14 de marzo dos embarcaciones de la Armada de México arribaron a la bahía de La Habana, Cuba, con un tercer cargamento de ayuda humanitaria. Este lunes 23 la presidenta anunció que partió un nuevo barco el cual va de Progreso en Yucatán rumbo a Matanzas, Cuba.

En más sobre el tema, la titular del Ejecutivo federal criticó las restricciones que impiden la llegada de combustibles a la isla, incluso mediante acuerdos comerciales o ayuda humanitaria.

En ese sentido, indicó que su gobierno busca mecanismos para que pueda enviarse combustible sin afectar a México. Por otro lado, mencionó que recientemente el gobierno cubano ha planteado una posible apertura económica, lo que podría generar oportunidades para la inversión extranjera.

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fdm