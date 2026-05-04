¡Ya comenzó! Secretaría de Bienestar anuncia calendario de pagos de pensiones

La Secretaría de Bienestar informó que este lunes 4 de mayo comenzó la dispersión de recursos correspondientes a los programas sociales que el gobierno de México entrega en todo el país, los cuales beneficiarán a millones de personas en todo el país.

La información fue dada a conocer por la nueva titular de la dependencia, Leticia Ramírez, en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien detalló que los apoyos económicos se entregarán de manera escalonada del 4 al 27 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, la distribución de los recursos se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido de las y los beneficiarios, por lo que se exhorta a la población a consultar el calendario oficial y respetar las fechas asignadas para evitar aglomeraciones.

Los apoyos económicos se entregarán de manera escalonada del 4 al 27 de mayo. Cortesía

Entre los programas contemplados en este calendario se encuentran:

Pensión para Adultos Mayores.

Pensión para Adultos Mayores. Pensión para Personas con Discapacidad.

Pensión Mujeres Bienestar.

Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras.

Por último, se indicó que los depósitos, corresponden al bimestre mayo-junio de 2026 y que estos se efectuarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, lo que permitirá a los beneficiarios disponer de los recursos de forma segura y sin intermediarios.

fdm