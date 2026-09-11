Defensa se reunirá con EU para evaluar operativo contra drones del crimen en la frontera

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la próxima semana se reunirá con autoridades estadounidenses para evaluar e intercambiar información sobre el operativo binacional antidrones “Águila Alta”.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el titular de la Defensa Nacional, reconoció que hasta el momento no se han registrado resultados del lado mexicano del operativo Águila Alta. Sin embargo, destacó que se mantiene la coordinación con el Gobierno de Estados Unidos para evaluar el operativo.

Como ustedes bien saben, comenzó esta esta operación. Hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano. La próxima semana va a haber reunión con las autoridades norteamericanas también para intercambiar información y llevar el seguimiento de los resultados que ellos obtengan. Eso es lo que se ha hecho hasta el hasta el momento, pero los mantenemos informados”, informó.

El funcionario federal detalló que el trabajo en la frontera norte corresponde a una franja de cinco kilómetros, con 800 militares, equipos antidrones y operaciones espejo con Estados Unidos. Ricardo Trevilla Trejo señaló que hay 10 mil elementos de la Guardia Nacional y seis mil 300 militares desplegados en la frontera. Aclaró que los drones identificados son de uso comercial y los emplean personas que se dedican al tráfico de personas, conocidos como “polleros”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, remarcó que estos drones son comerciales y se utilizan principalmente para vigilar patrullas durante el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos por parte de estos grupos delincuenciales.