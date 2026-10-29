INE reconoce a Cuauhtémoc Cárdenas como forjador de la democracia

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rindió homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido el día anterior, con un minuto de silencio y el reconocimiento de representantes de partidos políticos y consejerías a su papel en la construcción de la democracia mexicana.

El consejero Uuc-kib Espadas afirmó que el país perdió a uno de los grandes forjadores de la democracia contemporánea y destacó que la lucha encabezada por Cárdenas tras la elección presidencial de 1988 dio cauce político a la inconformidad social y contribuyó a la construcción de un sistema electoral autónomo.

“Como sociedad le debemos a Cuauhtémoc esa decisión que evitó que el país fuera a una etapa aún más convulsa, probablemente violenta”, sostuvo, al recordar que el ingeniero impulsó la formación de un partido político para dar continuidad a la lucha democrática.

Espadas consideró que la democracia actual no puede entenderse sin ese proceso ni sin el papel que desempeñó Cárdenas, cuyo legado, dijo, permanecerá por generaciones.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos, sostuvo que el legado del ingeniero trasciende partidos y generaciones, por su ejemplo de lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos.

Planteó que la mejor manera de honrarlo es recuperar la confianza ciudadana en las instituciones electorales, en momentos en que el INE enfrenta una crisis de credibilidad.

El ingeniero Cárdenas es una figura que va más allá de su tiempo. Es un ejemplo para muchas generaciones”, expresó.

Juan Manuel Ramírez Velasco, representante de Movimiento Ciudadano, señaló que recordar a Cárdenas desde el Consejo General compromete a las autoridades a garantizar elecciones libres, preservar su independencia y respetar el derecho de la ciudadanía a decidir quién la gobierna.

En tanto, el representante del PAN, Víctor Hugo Fondón Saavedra, recordó la resistencia civil pacífica que protagonizaron distintas fuerzas políticas tras los comicios de 1988 y destacó la altura democrática con la que Cárdenas y Manuel Clouthier enfrentaron aquella crisis.

Representantes del PRI, Morena, PT y PVEM también se sumaron al homenaje y reconocieron la contribución del ingeniero a la vida democrática nacional.