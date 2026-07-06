Hubo injerencia e intervención de EU en extracción de 'El Mayo': Sheinbaum; presentará cronología

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este lunes que dará una cronología de cómo el FBI realizó incurrió en injerencia e intervención en territorio mexicano durante la extracción del Ismael El Mayo Zambada.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo dejó en suspenso para este martes la postura formal de su administración por el uso de un avión del FBI para trasladar al narcotraficante a Estados Unidos.

De acuerdo con un reportaje difundido la semana pasada, el FBI puso en exhibición el avión en el que la propia agencia reconoció que se realizó el traslado de El Mayo de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos, el 25 de julio de 2024.

“Más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México, y que nadie lo va a defender, a él, si hubo de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actúa o algunas agencias de Estados Unidos actuaron.

“Hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término de injerencia o incluso la intervención”, expuso Sheinbaum.

Para conocer la cronología del episodio, la presidenta puntualizó que este lunes tendría una reunión con el canciller Roberto Velasco; con la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde; y con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, para definir la cronología y exponerla este martes en la rueda de prensa matutina.

De acuerdo con la versión difundida por el entonces embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el gobierno de ese país no tuvo intervención en la detención y traslado de Zambada a los Estados Unidos.

“Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México. que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales.

“Pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos”, insistió la titular del Ejecutivo.

La presidenta dijo también que es necesario que se aborde el tema de la declaración por parte del gobierno de Estados Unidos de los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, y, sin embargo, brindar seguridad a Zambada en una de sus cárceles.