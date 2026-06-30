Avión utilizado en la captura de “El Mayo” será exhibido en el War Eagles Air Museum de Nuevo México

El avión que trasladó a Ismael “El Mayo" Zambada, de Sinaloa a el aeropuerto de Santa Teresa , Nuevo México, donde fue capturado por agentes del FBI junto con uno de los hijos de Joaquín Guzmán en el mes de julio del 2024, será parte de la exhibición del museo aéreo “War Eagles Air Museum” en el mismo aeropuerto donde aterrizó para la captura de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, operación que aún tiene muchas interrogantes.

La aeronave Beechcraft King Air, que tenía matrículas sobrepuestas y que nunca se pudo rastrear a quién pertenecía, será colocada junto con varios aviones dentro de un gigantesco hangar que alberga más de 50 aeronaves de la historia de la aviación civil y de la fuerza aérea de Estados Unidos.

El Buró Federal de Investigaciones, FBI, donó al aeronave luego de que la mantuvieran bajo custodia en el aeropuerto de Santa Teresa, a poca distancia de El Paso Texas, donde Ismael Smabada permaneció varios días en una cárcel, tuvo su primer audiencia y después se trasladó a una carcel de maxima seguridad.

Los visitantes podrán ver de cerca el avión ligero y algunas de las cosas que se dejaron dentro luego de que fuera capturado el narcotraficante. La exhibición será acompañada de una plática del origen de la aeronave y la historia de la participación en la captura del capo mexicano.

Aunque se ha confirmado la donación y que será parte del museo, no se ha dado a conocer la fecha en que ya estará dentro del museo de Nuevo México.