Avanza rehabilitación de carreteras en Sonora; concluyen seis obras con inversión millonaria

Las obras de modernización y conservación de la red carretera federal en el estado de Sonora registran avances sustanciales como resultado de la coordinación estratégica entre el gobierno estatal, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, y el Gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum Pardo. A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las autoridades confirmaron la conclusión de seis de las diez obras prioritarias contempladas para una primera etapa, proyectos que buscan optimizar la seguridad vial y dinamizar la conectividad regional.

El desglose de los datos duros revela que para esta fase inicial se autorizaron 228.6 millones de pesos, los cuales forman parte de una bolsa total de mil 632 millones de pesos anunciada por la SICT para el mantenimiento periódico de los tramos federales en la entidad. Entre las vialidades concluidas destacan tramos clave en las rutas Cananea-Ímuris, Janos-Agua Prieta, Agua Prieta-Cananea, Santa Ana-Sonoyta y Moctezuma-Agua Prieta. En tanto, las cuatro obras restantes contempladas en el paquete inicial reportan avances significativos de ejecución que oscilan entre el 80 y el 95 por ciento, desarrollándose en tiempo y forma.

La estrategia integral sumó un segundo paquete de acciones mediante la formalización de 24 contratos que representan una inversión acumulada de 643.6 millones de pesos destinados a carreteras estratégicas del estado. Actualmente, las empresas asignadas ejecutan labores previas al tendido de carpeta asfáltica, tales como la instalación de plantas de producción, bacheo superficial y profundo, así como el sellado de grietas para garantizar la durabilidad de los materiales. Asimismo, las autoridades supervisan las obras de rehabilitación de la superficie de rodamiento en el tramo correspondiente al Puesto de Revisión Militar Cucapah, cuya conclusión está programada para diciembre de este año.

Además del robustecimiento a la infraestructura de transporte, el plan conjunto diversificó su alcance hacia el rubro educativo. El ejecutivo estatal dio el banderazo de inicio para el Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 337 en la ciudad de Hermosillo, complejo donde ya se realizan los trabajos preliminares de topografía para proceder con la cimentación. Con la ejecución de estos proyectos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó el compromiso de su administración para impulsar obras de alto impacto social que generen bienestar y detonen mayores oportunidades de desarrollo para las familias sonorenses.