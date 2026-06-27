Yerno de El Mayo Zambada, se declara culpable en San Diego

El yerno de Ismael El Mayo Zambada, Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, se declaró en San Diego culpable de asociación delictuosa y de operar laboratorios del Cártel de Sinaloa.

Reconoció que dirigió una organización de narcotráfico vinculada con el Cártel de Sinaloa y de ser operador de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetamina en Sinaloa y Durango.

El Chavo aceptó los cargos en acuerdo con la fiscalía para reducir su condena, que será dictada hasta marzo del 2027 y en la que enfrenta unos 20 años de prisión.

El Chavo Félix fue entregado por el gobierno de México en agosto pasado y presentado ante una corte federal en San Diego, donde enfrenta cargos.

El inculpado fue detenido en Culiacán en enero del año pasado y enviado a San Diego ocho meses más tarde, junto con Pablo Edwin El Flaquito Huerta Nuño y Abdul Karim Conteh.

Cuando El Chavo llegó a Estados Unidos, el Departamento de Justicia informó que “Juan Carlos Félix Gastélum, también conocido como 'El Chavo Félix', es presunto líder de una importante célula del Cártel de Sinaloa y yerno del ex líder del Cártel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada”.

“Se le acusa de ser uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetamina del Cártel de Sinaloa, ubicados en la Sierra Madre de Sinaloa y Durango, México, involucrados en la fabricación y distribución de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína desde México a los Estados Unidos”.