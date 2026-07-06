La solidaridad oaxaqueña no tiene fronteras: Neftalí, el topo istmeño en Venezuela

“Dicen que estamos lejos territorialmente, pero no hay frontera que nos detenga a todos los voluntarios”, refiere el oaxaqueño Neftalí García Laces, integrante de la emblemática brigada Topos Azteca, que participa en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas en estructuras colapsadas tras los recientes sismos en Venezuela.

A través de un video difundido en la cuenta de Instagram de la cantautora y música venezolana Génesis Uquillas —también conocida como Jelly (@elmundodejelly)—, el brigadista de 40 años, originario de Santiago Astata, en la región del Istmo de Tehuantepec, compartió algunos de los momentos que ha vivido en esta tragedia.

Durante su labor en las operaciones de rescate, comparte que consiguió recuperar los cuerpos de tres hermanos, mientras la madre esperaba afuera.

”Teníamos que hacer todo lo posible para que ella pudiera tener a sus hijos y darles el proceso que sigue. Eso nos quiebra a veces, pero también nos reconforta la actividad que estamos haciendo: seguir avanzando poco a poco".

Quien se desempeña como enfermero anestesiólogo cuenta que, en medio de la tragedia, también ocurren momentos de satisfacción…

Destaca: “Venezuela nos ha recibido con un enorme corazón; no hemos sentido que extrañamos a nuestro país porque es la misma hermandad entre México y Venezuela”.

Neftalí subraya la solidaridad del pueblo venezolano con sus paisanos, tal es el caso de un elemento de la Policía Nacional que pasó de acordonar la “zona cero” a involucrarse por completo, entrando a las estructuras colapsadas para rescatar vidas.

En su amplia trayectoria dentro de Topos Azteca, el oaxaqueño ha participado en el rescate de víctimas tras la erupción del Volcán de Fuego (Guatemala), las inundaciones de Piura (Perú), y los terremotos de Yakarta (Indonesia), Turquía y Marruecos.

Finalmente, antes de reincorporarse a su tarea solidaria y altruista, Neftalí reconoce la creciente participación de las nuevas generaciones en las tareas de búsqueda y rescate, en particular de las mujeres.