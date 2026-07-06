Repartidores de aplicación intentan recuperar moto robada y los balean

Dos repartidores de aplicación murieron y tres más resultaron heridos tras un ataque armado registrado la tarde de este lunes en la colonia Campos del Pedregal, que se localiza en el municipio de Tepoztlán en los límites con Cuernavaca, Morelos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:09 horas, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego sobre una calle de terracería denominada Halcones.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas acudieron al sitio luego de que presuntamente les indicaron que en ese lugar se encontraba una motocicleta que les había sido robada e intentaron recuperar la.

Al llegar al punto fueron atacados a disparos por personas que se encontraban en la zona.

Como consecuencia, dos hombres perdieron la vida, mientras que tres más fueron trasladados a un hospital con apoyo de la policía.

Durante el operativo fueron aseguradas tres personas presuntamente relacionadas con los hechos.

La zona quedó bajo resguardo para que las autoridades realizaran las diligencias e iniciaran las investigaciones correspondientes.