Sheinbaum se reúne con vicepresidente de España

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con el vicepresidente de España.

Recibí al Vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien estuvo en México con una delegación de empresarios españoles”, publicó Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

La reunión se realizó en una sede alterna a Palacio Nacional, pues debido a los bloqueos que hay en el Centro Histórico se dificulta acercarse a Zócalo de la Ciudad de México.

Inicialmente, la reunión debía realizarse el martes a mediodía en Palacio Nacional.

La presidenta se retiró de Palacio Nacional alrededor de las 10:00 para realizar actividades en una sede alterna.

Recibí al Vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien estuvo en México con una delegación de empresarios españoles. pic.twitter.com/Y8kb6zccSp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 4, 2026

Sheinbaum acuerda con jitomateros priorizar mercado nacional

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó con productores y comercializadores que la producción de jitomate de esta temporada se destine en primera instancia para el mercado nacional y se ponga en segundo plano la exportación.

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que “hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio del jitomate. Por el bien de todos, primero los pobres”.

La presidenta tuvo que acudir a una sede alterna para firmar el acuerdo, pues debido a los bloqueos de calles en el Centro Histórico por parte de la policía de la Ciudad de México, se dificulta el acceso a Palacio Nacional.

Inicialmente, la propia presidenta había anunciado que la reunión con los jitomateros se realizará en la sede del Ejecutivo.

Los plantones que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han orillado a la policía capitalina a cerrar los accesos al Zócalo y complican en exceso el llegar a Palacio Nacional.

Sheinbaum no descarta llamada a Trump

En su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum no descartó la posibilidad de tener una llamada telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien afirmó que la lucha contra los cárteles debe ser un esfuerzo de cooperación y no un debate político.

He hablado muchísimo y he hablado como 20 veces con el Presidente Trump y si es necesario vamos a buscar la llamada, siempre. Vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos y que no haya asuntos que ni les afecten a ellos ni a nosotros, pero si tenemos que poner los puntos sobre las “íes”, como se dice”, señaló.

Desde Palacio Nacional, reiteró que su gobierno no busca el conflicto con Estados Unidos, sin embargo, debe haber claridad cuando se observan “otras intenciones”. La mandataria federal señaló que el canciller Roberto Velasco, el gabinete y ella misma han tenido reuniones con el embajador Ronald Johnson.

Están en comunicación permanente, ayer Roberto habló con el embajador varias veces. Entonces, Nosotros no queremos un conflicto, no queremos, no es nuestra intención. Pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones”, respondió.

Este martes, la jefa del Ejecutivo respondió que los diplomáticos no deben opinar de asuntos internos de otros países. La presidenta de la República fue consultada sobre los dichos del representante de Estados Unidos en México, al respecto, Sheinbaum Pardo destacó que los embajadores mexicanos en otros países no se involucran en la política de los países donde representan a México.