Trump presume 483 mil deportaciones y cifra récord del ICE

La ofensiva migratoria del presidente Donald Trump alcanzó cifras históricas durante el año fiscal 2026, con más de 483 mil personas deportadas y casi medio millón de arrestos de inmigrantes. Sin embargo, el endurecimiento de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta un creciente rechazo entre los estadounidenses: 58% considera que las medidas del mandatario han ido demasiado lejos.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), obtenidas por CBS News, el ICE deportó a 483 mil 200 personas durante el año fiscal 2026, por encima de las 442 mil 640 registradas en el periodo anterior.

A esta cifra se suman más de 491 mil arrestos de inmigrantes, incluidos casi 475 mil arrestos administrativos. El Gobierno de Trump presenta estos resultados como un avance de su estrategia de deportaciones masivas, aunque los datos también han abierto cuestionamientos sobre el alcance real de las expulsiones y el costo político de las operaciones.

Mayoría de estadounidenses rechaza las deportaciones

El incremento de las detenciones y expulsiones coincide con un deterioro en la percepción pública de la política migratoria del presidente republicano.

Las encuestas de salida citadas por CBS News indican que 58% de los votantes considera que las medidas migratorias de Trump han sido excesivas. En contraste, 22% cree que las acciones del Gobierno han sido adecuadas y 20% opina que no ha hecho lo suficiente.

El rechazo a las tácticas de las autoridades migratorias se convirtió en uno de los factores políticos relevantes después de las derrotas republicanas en las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

El propio Trump reconoció parte del costo de su estrategia durante una entrevista con el programa 60 Minutes, en la que admitió que algunas medidas pudieron ser demasiado severas, particularmente contra personas que llevaban años viviendo en Estados Unidos, tenían empleos y pagaban impuestos.

El mandatario también expresó disposición para negociar con los demócratas una legislación migratoria, una postura que contrasta con la promesa de expulsiones masivas que impulsó durante su campaña presidencial.

ICE busca alcanzar 19 mil arrestos cada semana

Pese al reconocimiento de Trump sobre los posibles excesos de su política, las instrucciones internas del Gobierno apuntan a mantener el ritmo de las operaciones.

Según fuentes consultadas por CBS News, funcionarios del ICE recibieron instrucciones de alcanzar 19 mil arrestos semanales, lo que equivale a aproximadamente 2 mil 700 detenciones diarias.

La continuidad de estas acciones también está respaldada por los recursos presupuestarios destinados al control migratorio. La administración cuenta con alrededor de 170 mil millones de dólares para medidas de seguridad fronteriza y aplicación de las leyes migratorias, de los cuales 75 mil millones adicionales fueron asignados al ICE.

Otro movimiento que apunta al endurecimiento de la estrategia es la llegada de Stephen Miller a la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca. Considerado uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias restrictivas de Trump, Miller ha defendido durante años el incremento de las detenciones y deportaciones.

De acuerdo con CBS News, funcionarios de la administración no prevén que las operaciones migratorias disminuyan después de las elecciones.

Cuestionan cifras de deportaciones presentadas por Trump

Más allá del número de personas que el Gobierno asegura haber deportado, las estadísticas también enfrentan cuestionamientos por la forma en que se contabilizan las salidas de inmigrantes.

Un análisis del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse, encontró diferencias entre las deportaciones reportadas por las autoridades y las expulsiones formales registradas en las bases de datos federales.

Según la investigación, las expulsiones formales representaron únicamente 63% de las deportaciones contabilizadas durante julio y agosto de 2026. El porcentaje restante correspondió a salidas y retornos voluntarios.

TRAC también identificó una disminución de las expulsiones formales durante el segundo mandato de Trump. En julio se registraron 26 mil 908, una reducción de 13% respecto al primer mes completo de su administración.

La diferencia es relevante porque no todas las personas que abandonan Estados Unidos como parte de las estadísticas migratorias fueron necesariamente expulsadas mediante un procedimiento formal de deportación.

Demócratas van por investigaciones sobre operaciones del ICE

El futuro de la política migratoria también enfrenta un nuevo frente en el Congreso estadounidense.

Los demócratas, que asumirán el control de ambas cámaras en enero, preparan investigaciones sobre las operaciones del ICE, el uso de los recursos públicos y las condiciones en los centros de detención.

El escrutinio legislativo podría aumentar la presión sobre la administración republicana por la manera en que ejecuta las deportaciones de inmigrantes, mientras Trump enfrenta el desafío de mantener su política de mano dura sin profundizar el rechazo que muestran las encuestas.

Así, el balance migratorio de 2026 deja dos indicadores contrapuestos: cifras récord de arrestos y deportaciones presumidas por la Casa Blanca y una mayoría de votantes que considera que las medidas del presidente han rebasado los límites.