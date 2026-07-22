Defensa recupera 3.7 millones de hidrocarburo en Reynosa

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional recuperaron 3 millones 769 mil litros de hidrocarburo, los que se encontraron en siete tanques verticales de almacenamiento, durante un cateo realizado en Reynosa, Tamaulipas.

En su reporte diario de resultados, el gabinete de seguridad indicó que en esta operación también se aseguraron 13 tractocamiones con autotanques, 11 contenedores de acero, ocho motobombas, tres generadores de energía eléctrica, una caja seca, un remolque tipo plataforma, seis equipos de cómputo, tres cámaras de videovigilancia, dos antenas de internet y un vehículo.

Se detalló que en cumplimiento a la orden de cateo también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su reporte diario de resultados, el gabinete de seguridad indicó que en esta operación también se aseguraron 13 tractocamiones con autotanques. Cuartoscuro

El Gabinete de Seguridad informó que durante el martes 21 de julio, del presente año, se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

En el fraccionamiento Valle de las Palmas, en Tijuana, Baja California elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) localizaron e inhabilitaron dos plantíos de marihuana, con 291 mil plantas del enervante.

También personal de Marina, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, detuvieron a cinco personas a bordo de una embarcación a quienes les aseguraron 1.5 toneladas de presunta cocaína.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano; en apoyo a la Fiscalía estatal catearon un inmueble donde detuvieron a dos personas y aseguraron ocho armas cortas, 16 cargadores, 100 cartuchos, moneda nacional en efectivo y dólares estadunidenses.