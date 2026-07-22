Así explica la Suprema Corte los cambios que transforman la justicia en México

Con el propósito de acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó la colección editorial Nueva Perspectiva de la Justicia en México, una serie de cuadernos que explica, con un lenguaje claro y accesible, los principales cambios que atraviesa la impartición de justicia en el país.

La colección forma parte del Programa Anual de Publicaciones 2026 y estará integrada por 20 cuadernos dirigidos no solo a especialistas en derecho, sino también a estudiantes, docentes, personas servidoras públicas, integrantes de organizaciones sociales y público en general interesado en comprender el funcionamiento del sistema judicial mexicano.

En su primera entrega, la SCJN publicó tres títulos elaborados por la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis.

El primero, El inicio del Tercer periodo: "De la Justicia con el Pueblo" y la Duodécima Época del Semanario Judicial de la Federación, explica el acuerdo que marcó el inicio de una nueva etapa del Poder Judicial de la Federación. También aborda los cambios en la estructura de la Suprema Corte y la incorporación de nuevas secciones del Semanario Judicial de la Federación relacionadas con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El segundo cuaderno, El derecho a una defensa pública y gratuita en la nueva Suprema Corte, expone el papel del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) como una institución clave para garantizar el acceso a una defensa técnica, gratuita y cercana a las personas, especialmente a quienes enfrentan condiciones de desigualdad o vulnerabilidad.

El tercer volumen, La nueva Suprema Corte mexicana: legalidad, protección de derechos y justicia social, describe la función de la Suprema Corte, la manera en que desarrolla su labor jurisdiccional y los retos que enfrenta en el contexto de la transformación institucional del Poder Judicial.

De acuerdo con la SCJN, la colección busca fortalecer el acceso al conocimiento jurídico y promover un diálogo informado sobre los cambios del constitucionalismo judicial mexicano, con el propósito de que la justicia sea comprendida como una herramienta para la protección de los derechos, la participación democrática y la construcción de una sociedad más igualitaria.

Te presentamos los tres primeros cuadernos.