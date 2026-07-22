Pipa que transportaba gasolina termina volcada sobre la Carretera Nacional en NL

Una pipa que transportaba gasolina terminó volcada y su conductor con múltiples lesiones en la Carretera Nacional a la altura del municipio de Linares, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados cerca de la medianoche del martes en el kilómetro 161 cerca del cruce con el camino a Los Sabinos, en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado informó que el conductor de la unidad fue valorado y trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a la Clínica del IMSS en Allende donde era reportado en condición estable. Su identidad no fue proporcionada.

Debido a los hechos la circulación de norte a sur de la vía se cerró y elementos de la Guardia Nacional establecieron un contraflujo.

En el sitio se estaba a la espera del trasvase del producto que transportaba la pipa y se aplicó un producto retardante para minimizar los vapores.

Además, de los elementos de Protección Civil del estado también participaron en las maniobras rescatistas de Protección Civil de Linares, Bomberos de Linares y agentes de la Guardia Nacional.