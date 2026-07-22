Mundial deja 7.8 millones de visitantes en 3 sedes y derrama de 42 mil mdp: Sectur

El Mundial 2026 se convirtió en uno de los eventos de mayor impacto económico y turístico en la historia reciente de México, al generar una derrama económica estimada en 65 mil millones de pesos, atraer 7.8 millones de viajeros y crear 130 mil 900 empleos en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, presentó el balance oficial del torneo, cuyos resultados confirman que la justa deportiva impulsó el consumo, fortaleció la actividad hotelera, incrementó el tráfico aéreo y consolidó al país como uno de los destinos turísticos más competitivos a nivel internacional.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), entre el 8 de junio y el 19 de julio llegaron a México 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales, entre turistas y excursionistas.

En ese periodo se alcanzó una derrama económica total de 65 mil millones de pesos, mientras que la derrama exclusivamente turística ascendió a 42 mil 276 millones de pesos.

El evento también impulsó la generación de 130 mil 900 empleos, distribuidos de la siguiente manera:

100 mil en la Ciudad de México.

15 mil 800 en Monterrey.

15 mil 100 en Guadalajara.

Las cifras fueron integradas con información de las secretarías estatales de Turismo, Datatur, CANIRAC, CONCANACO SERVYTUR, AirDNA, los grupos aeroportuarios OMA y GAP, además del AICM, AIFA y otras instancias del sector.

Hoteles, restaurantes y aeropuertos registran crecimiento

El impacto del torneo también se reflejó en la infraestructura turística.

La ocupación hotelera promedio alcanzó 66%, lo que representa un crecimiento de 13% respecto al mismo periodo de 2025. Durante los días de partido, la demanda elevó la ocupación hasta niveles de entre 85 y 90%.

Asimismo, el sector hotelero reportó un incremento promedio de 51.5% en las tarifas, mientras que los establecimientos de alimentos y bebidas registraron aumentos en ventas de entre 50 y 80%.

El consumo también mostró un comportamiento positivo, ya que el ticket promedio por cliente aumentó 60%, reflejando el dinamismo económico generado por la competencia internacional.

Aeropuertos movilizan 6.4 millones de pasajeros

La conectividad aérea fue otro de los sectores beneficiados.

Durante el Mundial, los aeropuertos de las sedes movilizaron 6.4 millones de pasajeros, de los cuales 4.2 millones correspondieron a vuelos nacionales y 2.2 millones a internacionales.

En pasajeros internacionales destacaron los siguientes incrementos:

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): +18%.

Aeropuerto Internacional de Guadalajara: +11.5%.

Aeropuerto Internacional de Monterrey: +10.3%.

+10.3%. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): +1.5%.

Ciudad de México concentró la mayor derrama económica

La capital del país fue la sede con mayor movimiento turístico.

Recibió 4.4 millones de viajeros, de los cuales 2.5 millones fueron excursionistas y 1.9 millones turistas.

Este flujo generó una derrama económica de 25 mil 865 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 41% frente al mismo periodo de 2025.

Del total de turistas, 68% eligió hospedarse en hoteles, mientras que 32% utilizó plataformas digitales.

Por su parte, Monterrey recibió 1.1 millones de viajeros, generando una derrama de 5 mil millones de pesos, un incremento de 21% respecto al año anterior.

En tanto, Guadalajara registró la llegada de 2.3 millones de visitantes, quienes dejaron una derrama económica de 11 mil 411 millones de pesos, consolidando a la ciudad como uno de los polos turísticos más importantes durante el torneo.

La Ciudad de México y Monterrey concentraron 2.5 millones de personas cada una. Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib

Más de 6.7 millones asistieron a los FIFA Fan Fest

Las actividades paralelas también registraron una elevada participación ciudadana.

Los FIFA Fan Fest reunieron a más de 6.7 millones de asistentes en las tres sedes mundialistas.

La Ciudad de México y Monterrey concentraron 2.5 millones de personas cada una, mientras que Guadalajara registró 1.72 millones de asistentes.

Sectur destaca el legado económico y turístico del Mundial

La secretaria de Turismo aseguró que los resultados reflejan la capacidad de México para transformar eventos deportivos de talla mundial en oportunidades de desarrollo económico y promoción internacional.

"Durante unas semanas el mundo puso los ojos en México, pero lo más importante fue que millones de personas pudieron conocer el corazón de nuestro país. Se fueron hablando de nuestros sabores, de nuestras tradiciones, de nuestros paisajes, pero sobre todo de la hospitalidad de las y los mexicanos. Ese es el legado más valioso que deja el Mundial y la mejor promoción turística que puede tener nuestro país", expresó Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria añadió que el legado del torneo va más allá de las cifras económicas, al fortalecer la imagen internacional del país e impulsar la campaña "Vinieron por el Mundial, volverán por México", con la que se busca incentivar el regreso de quienes visitaron el territorio nacional durante la competencia.

"El Mundial concluyó, pero su impacto en el turismo mexicano continuará durante los próximos años. Hoy millones de personas conocen nuestro país de primera mano y saben que en México encontrarán una oferta turística diversa, de calidad y la calidez de nuestra gente", aseveró.