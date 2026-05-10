Sheinbaum recibe respaldo por su defensa de la soberanía ante presiones de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió el respaldo del empresario y político tijuanense Jorge Hank Rhon, quien consideró que su actuación frente a las presiones del gobierno de Estados Unidos ha sido correcta y necesaria para proteger la soberanía nacional y el respeto a las instituciones mexicanas.

Durante un evento con motivo del Día de las Madres, Hank Rhon afirmó que los mexicanos deben mantenerse unidos y apoyar las decisiones de la mandataria federal para evitar cualquier intromisión extranjera en asuntos internos del país.

La presidenta de México hace lo mejor que puede y debemos respaldarla”, señaló.

Destacó que las acciones de Sheinbaum Pardo buscan salvaguardar la soberanía de México y garantizar el respeto a las leyes e instituciones nacionales.

Asimismo, celebró la postura firme de la jefa del Ejecutivo ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, a quien criticó por responsabilizar a México del tráfico de drogas sin reconocer que el principal mercado consumidor se encuentra en territorio estadunidense.

Cuando nos señala de vender drogas, olvida que los consumidores están en su país”, sostuvo Hank Rhon, al considerar acertado el llamado de la presidenta para que ambas naciones trabajen de manera coordinada y con respeto mutuo.

En cuanto a una eventual participación en el proceso electoral del próximo año en Baja California, el ingeniero no descartó contender, aunque aclaró que la decisión final corresponderá al dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario de Baja California (PES BC), César Eduardo Hank Inzunza.

Hay interés, pero las decisiones deberá tomarlas el dirigente de mi partido”, puntualizó.

También negó haber sostenido acercamientos personales con otras fuerzas políticas, aunque dijo estar de acuerdo en que su partido establezca alianzas y acuerdos que permitan sumar esfuerzos en beneficio de los bajacalifornianos.

Por su parte, César Eduardo Hank Inzunza informó que el PES BC mantiene conversaciones con la mayoría de los partidos políticos, con excepción del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.

Explicó que cualquier alianza dependerá de que se logren acuerdos sólidos con actores políticos que, además de reconocer la situación actual del estado, tengan disposición para cumplir los compromisos asumidos.

Estamos abiertos a platicar con todos, siempre que los acuerdos sean reales y las personas defiendan con acciones lo que dijeron con palabras”, subrayó.

El dirigente estatal añadió que las candidaturas deberán definirse con base en la competitividad y el arraigo de los aspirantes en cada municipio, dejando de lado intereses personales y privilegiando el bienestar de la comunidad.