Sheinbaum recibe a presidenta de la Comisión Europea

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa en Palacio Nacional.

El recibimiento fue a las 10:00 horas de este viernes en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde se entonó el himno nacional.

Después de la recepción, ambas comitivas iniciaron su reunión para la firma del Acuerdo Global Modernizado. En esta gira de la Unión Europea también asisten empresarios mexicanos y europeos.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a funcionarios de la Unión Europea. Mateo Reyes Arellano

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