Hay grupos que “aprovechan que viene el Mundial para querer presionar y sacar alguna ventaja”: Segob

A solo unos días de que empiece la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en nuestro país, trabajadores aprovechan la coyuntura para manifestarse y exigir la aprobación del gobierno federal a sus demandas, muchas de las cuales llevan tiempo sobre la mesa y otras solo aparecen para aprovechar los tiempos y sacar provecho propio.

Esto lo sabe César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación (SEGOB), quien aseguró que las autoridades están escuchando y analizando las demandas de diversos sectores laborales, desde la disidencia magisterial hasta los controladores aéreos.

Respecto a los transportistas y agricultores, el funcionario apuntó que en estos últimos días se les han dado continuidad a las mesas iniciadas en noviembre pasado, “creo que ha mejorado el tema del precio de los productos del campo”.

“La presidenta Claudia Sheinbaum, hace un par de días, anunció un programa muy importante en ese sentido con el maíz y, sin duda, va a mejorar las condiciones de trabajo que tienen los productores del campo”.

La misma ruta han seguido las exigencias del gremio de los transportistas que piden reunirse con los titulares de las dependencias federales; sin embargo, se les ha atendido a otros niveles, “estamos trabajando para mejorar la seguridad en carreteras”.

“No solo es ese el movimiento pues se montan una serie de demandas que no necesariamente tienen mucho que ver o mucha razón, pero también -de parte del gobierno- hemos estado dando respuesta y atención a las peticiones. Tenemos pendientes los temas de los maestros y otros que sobre la marcha se han ido dando y van a seguir saliendo, como los controladores aéreos”.

Es por ello que, para Yáñez Centeno, existen grupos que están aprovechando la atención focalizada sobre México por el Mundial para amagar con movilizaciones y protestas si no les resuelven sus peticiones.

“Hay que decirlo con respeto, pero también apegado a la verdad: aprovechan que viene el Mundial para poder manifestarse, querer presionar a las autoridades para sacar alguna ventaja al respecto. Nosotros vamos a seguir atendiendo. Quisiéramos que el Mundial se lleve a cabo sin ningún contratiempo, que la gente que viene se lleve lo mejor del país. En eso estamos empeñados, buscando cómo conciliar la atención a las demandas junto con lo que queremos del Mundial”.

Visita a Chilapa para reencontrar la paz entre comunidades

En otro punto, el subsecretario de Gobernación adelantó que este viernes viajará a Chilapa, donde hace unas semanas las comunidades originarias tuvieron que abandonar sus hogares ante el aumento de violencia derivada de intereses del crimen organizado.

“Hemos convocado a una mesa de diálogo con las distintas autoridades, a los comisarios de las comunidades, para tratar de buscar un acuerdo de paz, un acuerdo que concilie a las comunidades. En el municipio de Chilapa son más de 120 comunidades, vamos a juntarnos para escuchar y ver qué es lo que se pueden proponer, que es lo que hay que hacer, que nos conduzca a un asunto de paz en la región”.

Mientras esta reunión tiene lugar, también avanzan las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Guerrero sobre los actos de violencia y se han ofrecido mesas de servicios para los pobladores.

“No hay trato desigual con Chihuahua”

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, César Yáñez abundó también sobre las declaraciones vertidas por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en las que acusó al gobierno federal de tener un trato desigual debido a que ella pertenece a la oposición, al Partido Acción Nacional (PAN). Sin querer entrar en controversias, el subsecretario negó esta postura.

“No es posible que diga eso la señora gobernadora, porque no hay un gobierno, ni Chihuahua ni gobierno panista que tenga un trato diferenciado para con ellos mismos o comparados con otros partidos. De parte del gobierno de México, no hay razón partidista, no hay atenciones con fines partidistas, a unos sí u otros no, a otros más y a otros menos”.

Muestra de ello, apuntó el funcionario federal, son los programas sociales aplicados a todos los chihuahuenses que así los han solicitado, “no hay programa que no se apliquen”.

“En Chihuahua hay mesas de seguridad, hay inversión extranjera, hay inversión hídrica, hay apoyo para el campo, hay presencia del Seguro Social. El gobierno federal está presente en cada rincón del estado y va a seguir como en los demás gobiernos”.

“Simple y sencillamente gobernamos para todos, independientemente del color de nuestros gobiernos”, apuntó Yáñez Centeno al reiterar que no hay un trato diferenciado. Sin embargo, consideró que estas declaraciones de la gobernadora es una especie de respuesta a la controversial participación de agentes de la CIA en operativos contra el crimen organizado en su entidad.