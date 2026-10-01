Sheinbaum rechaza que se busque construir nueva ‘verdad histórica’ sobre Ayotzinapa

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que las nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tengan como objetivo construir una nueva “verdad histórica” sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Durante sus declaraciones, la mandataria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones a partir de nuevas evidencias y aseguró que existen elementos científicos que respaldan las diligencias que actualmente se realizan.

Hemos estado hablando con madres y padres de familia de los 43, y han estado de acuerdo con este procedimiento que ahora se está siguiendo”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que las investigaciones no parten de la intención de establecer una versión distinta de los hechos, sino de revisar información y evidencias que, según explicó, no habían sido investigadas anteriormente.

Hay muchas personas que están trabajando para poder llegar a la verdad y la justicia, y también había evidencias que no habían sido investigadas”, señaló.

Fiscalía investiga lo ocurrido en La Barandilla

Entre las líneas que continúan bajo investigación se encuentra lo ocurrido en las instalaciones conocidas como La Barandilla, donde habrían llegado algunos de los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sheinbaum indicó que todavía no existe certeza sobre la identidad de todos los normalistas que estuvieron en ese lugar.

No se sabe todavía los nombres de las personas que llegaron a la barandilla. Y hay declaraciones de los sobrevivientes que estuvieron en la barandilla”, explicó.

La jefa de Estado también señaló que la Fiscalía aún busca determinar si fueron 17 los estudiantes que llegaron a La Barandilla y si los nombres que han sido considerados en las investigaciones corresponden efectivamente a quienes estuvieron ahí.

Los diecisiete, no sabemos si fueron diecisiete realmente y si son todos estos nombres. Entonces, en eso está trabajando la Fiscalía”, puntualizó.

De esta manera, la identificación de los estudiantes que habrían llegado a La Barandilla y la reconstrucción de lo ocurrido en ese punto permanecen como asuntos pendientes dentro de las investigaciones del caso.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa bajo investigación por parte de las autoridades federales, con distintas líneas abiertas para esclarecer el paradero de los estudiantes y determinar las responsabilidades correspondientes.