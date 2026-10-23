"Cero privilegios": Sheinbaum a senadores por solicitar sala VIP del AICM

Tras darse a conocer que el Senado solicitó el Salón VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en días de sesiones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les recordó a los legisladores que llegaron a su cargo para que su objetivo no fueran los privilegios.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo expresó "cero privilegios, los legisladores son legisladores del pueblo", ante la solicitud que hicieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para usar el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mandataria federal les recordó a los parlamentarios que se deben sentar con los ciudadanos como cualquiera persona al señalar que "todos somos iguales". "¿Tienen privilegios? No. Que no se nos olvide nunca de dónde venimos. Nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos. No puede ser que se llegue a donde estás y tu objetivo sea el privilegio.Los legisladores son legisladores del pueblo. Que no se les olvide nunca", expresó.

En el transcurso de su conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, confirmó que los senadores solicitaron formalmente el uso de la sala exclusiva para días de sesiones, la cual fue rechazada.