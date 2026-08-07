Exigencia de aclaración sobre captura de 'El Mayo' no es necedad, responde Sheinbaum a Ken Salazar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la invitación del exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para dejar atrás el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, y aseguró que el gobierno de México continuará solicitando esclarecer la intromisión de agencias estadounidenses sin autorización.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre la declaración del exembajador quien afirmó que la captura debería celebrarse como una victoria para ambos países.

“No es un tema de decir 'ya pasó, bueno, no pasa nada' por lo menos hay que decirlo y en este caso es muy contradictorio lo que informan las agencias de Estados Unidos, para México, no es para la Presidenta, es para el pueblo de México es indispensable que todo esto sea clarificado”, sostuvo.

La jefa del Ejecutivo afirmó que la información proporcionada por las agencias estadunidenses ha sido contradictoria. Sheinbaum Pardo expresó que la exigencia es por parte del pueblo de México y no basta con que Ismael Zambada se encuentre detenido, sino que debe conocerse la manera en que fue llevado a Estados Unidos.

“Es muy relevante que todo esto se clarifique por el bien de las relaciones y por el bien de nuestro país y de Estados Unidos también. La relación entre México y Estados Unidos debe ser de respeto mutuo”, enfatizó.

Ante la sugerencia de Ken Salazar de hacer un acuerdo bilateral en materia de seguridad como el T-MEC, la mandataria federal descartó que sea necesario negociar un nuevo acuerdo y consideró que es suficiente el entendimiento que actualmente existe con Estados Unidos.

Sobre la posibilidad de una reunión con Ken Salazar, la jefa del Ejecutivo la descartó al ya no ocupar ningún puesto de trabajo con el que se deba entablar relaciones con el gobierno mexicano.