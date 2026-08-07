Sentencian a ex alcalde electo de Colima por abuso sexual

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó que un tribunal dictó sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Carlos Antonio “N”, ex presidente municipal electo de Coquimatlán, presuntamente tras ser encontrado penalmente responsable del delito de abuso sexual en agravio de un adolescente de 13 años.

De acuerdo con la dependencia, la resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, luego de que el Ministerio Público presentara durante el juicio las pruebas que, a consideración del órgano jurisdiccional, acreditaron la responsabilidad penal del acusado.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2024 en un domicilio del municipio de Coquimatlán, donde presuntamente el entonces imputado realizó actos de naturaleza sexual en contra de la víctima.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la representante legal del menor. Posteriormente, la Fiscalía integró la carpeta de investigación, obtuvo una orden de aprehensión y llevó el caso ante un juez, quien finalmente emitió la sentencia condenatoria.

Además de la pena de prisión, la resolución judicial contempla el pago de una multa y la reparación integral del daño a favor de la víctima.

Carlos Antonio “N” fue detenido la madrugada del 2 de septiembre de 2024 por agentes de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos que le fueron imputados. Su captura ocurrió apenas tres meses después de haber resultado ganador de la elección para la presidencia municipal de Coquimatlán, postulado por la coalición PAN-PRI, y poco más de un mes antes de la fecha programada para asumir el cargo.