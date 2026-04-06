Sheinbaum rechaza informe de desapariciones de comité de la ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración rechazó el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada por que no toma en cuenta las medidas tomadas por la actual y la anterior administración.

Además, dijo, el informe sólo contempla la situación en los estados de Nayarit, Coahuila, Jalisco y Veracruz en el periodo de 2007 a 2019, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Y no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta transformación, de que el Estado nunca puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control o un mecanismo de represión contra su pueblo o contra cualquier opositor, y que rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano.

“Todo esto no fue tomado en cuenta, entonces por eso se rechaza el informe, pero eso no quiere decir que no sigamos avanzando nosotros con el tema de los desaparecidos”, puntualizó Sheinbaum.

¿Qué dice el informe de la ONU sobre las desapariciones en México?

El informe señala que ante la gravedad de la situación de desapariciones en México, el secretario general de la ONU podría agendar el tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ofrecer el apoyo necesario al Estado mexicano para superar la crisis. También se llama a que se haga más visible sobre el tema y convocar a un mayor internacional para abatir el problema.

Sheinbaum aclaró, sin embargo, que México ya tiene una relación estrecha con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para informar de los avances de su gobierno en materia de desapariciones.

“Nosotros tenemos una comunicación permanente con el responsable del Alto Comisionado en México de Derechos Humanos y vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité”, aclaró.

La presidenta recalcó que las desapariciones forzadas están relacionadas con el crimen organizado y no con una política de Estado.

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