Propone Partido Verde obligar a negocios de alto consumo a reutilizar agua tratada en la CDMX

El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley para ampliar el reúso de agua residual tratada en establecimientos comerciales y de servicios con altos volúmenes de consumo. La propuesta plantea la integración de sistemas hídricos que permitan aprovechar este recurso en actividades de mantenimiento y conservación, con el fin de contrarrestar el impacto del desabasto y la sobreexplotación de las fuentes tradicionales de suministro en la metrópoli.

Jesús Sesma Suárez, diputado con licencia y dirigente del Partido Verde en la capital del país, explicó el alcance operativo de la medida legislativa: “La iniciativa busca fortalecer el uso eficiente del agua, mediante la incorporación de sistemas que permitan reutilizar agua tratada en labores como el riego de áreas verdes, la limpieza de instalaciones y otras actividades de mantenimiento”.

La exposición de motivos de la propuesta resalta que la capital atraviesa una situación crítica de vulnerabilidad hídrica que exige un cambio estructural en los hábitos de consumo de los grandes usuarios. En ese sentido, el legislador ecologista advirtió que “ante los periodos de sequía y el estrés hídrico que enfrenta la capital, resulta necesario aprovechar mejor los recursos disponibles e incrementar el reúso en sectores con elevados niveles de consumo”.

Actualmente, las normativas ambientales en la capital imponen directrices de sustentabilidad a ciertos giros comerciales, pero dejan fuera a una amplia gama de sectores económicos de gran escala. Al referirse a este vacío normativo, Sesma Suárez puntualizó que “la legislación vigente establece obligaciones para algunos establecimientos; sin embargo, los criterios actuales excluyen a diversos negocios que también utilizan grandes volúmenes de agua. Por ello, la propuesta plantea actualizar el marco normativo y ampliar su alcance para incorporar a más establecimientos de alto consumo”.

El planteamiento busca aminorar la extracción de los pozos del Valle de México y disminuir la carga sobre el sistema de distribución de la ciudad. Respecto a las implicaciones para la sustentabilidad ambiental a mediano plazo, el dirigente del Partido Verde destacó que “fortalecer el reúso de agua tratada permitirá reducir la demanda de agua potable y contribuir a preservar las fuentes de abastecimiento”.

El proyecto de reforma contempla articular políticas públicas que incentiven el cumplimiento de estas obligaciones e impulsen la infraestructura necesaria para el tratamiento hídrico local. Para concluir, Sesma Suárez sostuvo que “avanzar hacia un aprovechamiento más eficiente del recurso requiere consolidar políticas públicas que prioricen su reutilización y uso responsable”.