Aguascalientes tiene nuevo municipio; ahora suman 12

Con 19 votos a favor y siete en contra, el Congreso del Estado aprobó la creación del municipio 12 de Aguascalientes. La comunidad de Villa Juárez, que actualmente pertenece a Asientos, se convertirá en un nuevo municipio.

El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de las y los diputados presentes, con 19 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones.

Los votos en contra fueron de los diputados de Morena, quienes cuestionaron la delimitación territorial y la viabilidad financiera del nuevo municipio.

El diputado de Morena, Fernando Alférez, señaló que existen inconsistencias respecto a la superficie territorial que tendrá Villa Juárez.

“¿Dónde está el territorio que desaparece en una delimitación? Se habla de una superficie de 645.22 kilómetros cuadrados y, en otra, va a la baja: 616.82 kilómetros. Es decir, al cambiar la línea interna desaparecen 28.4 kilómetros cuadrados. Nadie debería votar sin saber exactamente cuál es el territorio que se está aprobando”.

Por su parte, la diputada de Morena, Alejandra Peña, cuestionó que no exista un estudio que demuestre la autosuficiencia financiera de Villa Juárez.

“Sobre la viabilidad financiera, no existe un estudio que demuestre la autosuficiencia de Villa Juárez; no hay una base de recaudación fiscal sólida, no hay un padrón industrial formal que soporte este gasto operativo. ¿Qué significa esto? Que el pastel presupuestal de las participaciones federales y estatales no va a crecer, se va a fragmentar”.

En contraste, legisladores del Partido Acción Nacional señalaron que la creación del municipio representa una decisión histórica.

El diputado del PAN, Max Gutiérrez, manifestó su respaldo al proyecto y consideró que la municipalización podría acercar el gobierno a la población.

“Después de analizar el proyecto, mi voto será a favor, no porque considere que todas las dudas están resueltas, sino porque encuentro elementos suficientes para pensar que la creación del municipio de Villa Juárez puede representar una oportunidad para acercar el gobierno a las personas, mejorar la planeación territorial y hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos”.

Blindan el Congreso ante protestas

Desde la noche del jueves, el Congreso del Estado fue blindado con vallas y elementos de seguridad alrededor de la Plaza Patria, con el objetivo de evitar el ingreso de manifestantes en contra de la creación del nuevo municipio.

Los inconformes, quienes desde el fin de semana mantenían tomada la Presidencia Municipal de Asientos, no llegaron a las inmediaciones del Congreso. De acuerdo con sus propios señalamientos, habrían sido amenazados con carpetas de investigación

Tras la decisión, en las inmediaciones del Congreso hubo festejos de los habitantes de Villa Juarez a favor de convertirse en municipio.