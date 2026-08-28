Abuelos estrechan vínculos con sus nietos a través de la tecnología

Para la doctora Minerva Castillo, la tecnología se convirtió en el puente principal para mantenerse cerca de los suyos.

A sus 70 años, aprendió a manejar las redes sociales con el fin de seguirle el paso a las nuevas generaciones de su familia.

A través de perfiles en Instagram, TikTok o Facebook y grupos en WhatsApp, la médica jubilada consulta contenido y se mantiene al tanto de sus nietos y sobrinos.

“Instagram y WhatsApp para comunicación, para ver que están haciendo mis nietos y sobrinos o mi familia y en el TikTok veo lo que está pasando en diferentes lugares o qué está pasando en la política o que está pasando con los artistas o que está pasando en los deportes”, detalló en el marco del Día del abuelo.

Esta apertura para conectar con su familia contrasta con la resistencia que observó durante sus más de 40 años como médica familiar, etapa en la que transitó de las notas manuscritas y máquinas de escribir a las computadoras, bíper, teléfonos inteligentes e inteligencia artificial.

“(La tecnología) la hemos sabido utilizar como herramienta de trabajo, entonces, para mí la nueva tecnología, imagínate antes me tardaba en hacer una nota médica unos 30 minutos, ya con una computadora ya nomás agarrábamos, 10 minutos y ya estaba la nota médica”, relató.

La especialista advierte sobre la brecha digital que aísla a otros adultos mayores por no animarse a aprender ni recibir enseñanza de los más jóvenes.

EL PUENTE ENTRE EL CUIDADO Y EL AMOR

Los abuelos son el corazón del hogar, el cobijo de los hijos y los compinches de los nietos.

Así lo vive Gloria Rosas, a quien su familia llama Yoya, una mujer que a sus casi 78 años se aferra a mantenerse cerca de los suyos, aun cuando hoy una pantalla se ponga de por medio.

En entrevista, Yoya recordó con nostalgia los años en que la comunicación se daba únicamente de persona a persona.

Vivió la llegada de los primeros celulares y, con el tiempo, decidió aprender a utilizar los dispositivos para no perder el ritmo de vida de sus dos hijas, sus nietos y su recién llegada bisnieta.

“Son mi vida, lo poco o mucho que me quede de vida pues quiero pasarla bien con ellos”, expresó.

Antes, la convivencia familiar se apoyaba en las visitas, los paseos, desayunos los fines de semana y las llamadas por teléfono.

Yoya reconoce que en momentos de emergencia la distancia pesaba, como cuando su madre enfermó y fue imposible contactarla porque la línea de su trabajo estaba ocupada. Esa necesidad de inmediatez la llevó a reconciliarse con los avances modernos.

Yoya confiesa entre risas su sorpresa al haber adquirido y aprendido a manejar un teléfono inteligente.

Aunque lo utiliza principalmente para realizar llamadas y enviar mensajes a sus nietos, también ha comenzado a explorar redes sociales para ver sus fotos y compartir sus logros diarios.

“Yo cuando trabajaba decía ‘yo gastar en un teléfono y luego estar pagando. No ni loca que estuviera’, siempre pensaba lo mismo”, mencionó.