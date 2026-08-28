Grupo Salinas aporta más de 319 mil mdp al erario y transparenta balance tributario

Tras agotar los litigios por controversias de doble tributación, el conglomerado exhibe enteros ante el SAT: TV Azteca finiquitó adeudos y Elektra avanza en un esquema de pagos.

Con una aportación tributaria acumulada superior a los 319 mil millones de pesos entre 2005 y julio de 2026, Grupo Salinas se mantiene como uno de los principales generadores de ingresos fiscales del sector corporativo nacional, según el desglose contable y los comprobantes oficiales emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La apertura de estos registros se produce tras la conclusión procesal de diversos litigios que las empresas del grupo mantuvieron ante los tribunales federales. Dichos recursos legales respondieron a inconformidades técnicas respecto de determinaciones hacendarias que la firma consideró violatorias del principio de proporcionalidad tributaria, al configurar esquemas de doble tributación sobre la misma base imponible.

Cumplimiento y flujo recaudatorio en filiales clave

Los documentos dados a conocer por el consorcio presidido por Ricardo Salinas Pliego precisan el esquema de pago y liquidación en sus dos principales divisiones:

•⁠ ⁠TV Azteca: Cubrió el 100% de las obligaciones derivadas de los diferendos fiscales concluidos mediante la entrega formal de cinco pagos que superan los 4 mil millones de pesos, lo que cerró los pasivos en litigio.

•⁠ ⁠Grupo Elektra: Mantiene al corriente el programa de pagos estructurado ante la autoridad tributaria, sumando, a la fecha, ocho recibos de pago por un importe acumulado superior a 13 mil 600 millones de pesos.

Con base en este ritmo de ingresos fiscales, las estimaciones corporativas proyectan que el conglomerado volverá a ubicarse entre los mayores contribuyentes corporativos del país al cierre del ejercicio 2026.

Generación de valor económico y empleo formal

Más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales, la empresa enfatizó el peso específico de sus operaciones en el dinamismo del mercado interno, en la bancarización y en el comercio formal.

Grupo Salinas sí le cumple a México y lo comprobamos con hechos y pagos puntuales. Tenemos claro nuestro propósito: crear valor para el país, servir a nuestros clientes, impulsar la actividad económica y generar oportunidades para las más de 200 mil familias que forman parte de este gran Grupo,” puntualizó el consorcio a través de su plataforma de rendición de cuentas, la cual integrará actualizaciones documentales mensuales.

La regularización definitiva de estos pasivos y la apertura de los recibos oficiales brindan certidumbre jurídica y financiera a las unidades de negocio del grupo, consolidando su enfoque en la inversión productiva, la inclusión financiera y la preservación de más de 200 mil puestos de trabajo directos en territorio nacional.