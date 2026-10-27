Sheinbaum promete primeros resultados del plan emergente de mejoras al IMSS en un mes

El programa emergente de mejoras al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá comenzar a mostrar resultados desde su primer mes de ejecución, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que el plan contempla 12 acciones cuyos avances se darán a conocer durante los próximos cuatro meses. Algunas comenzarán a reflejar resultados en el primer mes, mientras que otras requerirán más tiempo, debido a los plazos de entrega de los equipos.

Son 12 puntos que tenemos que mostrar los avances en los próximos cuatro meses. Algunos de ellos serán en el primer mes y los otros se notarán en los siguientes cuatro meses, porque muchos de los equipos llegan en más tiempo”, señaló Sheinbaum.

Indicó que se trata de un programa emergente cuyo objetivo es mejorar la atención médica que brinda el IMSS, así como las condiciones laborales de sus trabajadores.

Para las mejoras físicas del Instituto se destinará una inversión total de 11 mil 745 millones de pesos.

En materia de recursos humanos, la contratación extraordinaria de personal se realizará mediante permisos especiales del Consejo de Administración del IMSS, lo que permitirá agilizar el proceso sin tener que esperar el procedimiento ordinario de contratación a través del sindicato.

La convocatoria para iniciar este esquema de contratación emergente se abrirá el próximo 3 de noviembre, con el propósito de reforzar la plantilla laboral y contribuir a mejorar los servicios que ofrece el Instituto.